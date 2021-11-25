美斯C朗16強終極一戰？肥普去曼聯見工？

巴黎聖日耳門喺歐聯A組不敵曼城之後，只能以小組次名出線16強，根據抽籤規定，次名球隊將會對首名球隊，加上同組及同國球隊16強唔會碰面，意味法甲豪門PSG好大機會抽中對F組首名曼聯，兩位球王美斯同C朗可能提早正面交鋒，加上盛傳PSG教練普捷天奴屬於曼聯新帥熱門人選之一，球迷肯定好期待出現「曼巴」對決組合。

事實上，PSG同曼聯近年有好緣，曾於2018/19年球季歐聯16強交手，曼聯首回合主場輸0比2，次回合作客戲劇性贏3比1，憑作客入球優惠晉級。上屆歐聯兩隊同組，雙方各贏1場，最後PSG出線，曼聯只能以小組第3位踢歐霸盃。

如果PSG同曼聯今屆再碰面，增添球王對決戲碼，美斯大戰C朗，隨時比決賽更加有吸引力。

不過，美斯今場對曼城，表現麻麻，踢足全場，但只有1次射門，而且唔中目標，PSG近4場歐聯作客僅2和2負，想爭冠並唔容易。

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