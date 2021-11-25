AC米蘭開齋　歐聯驚現「死亡三角關係」

周四(25日)凌晨歐聯B組，AC米蘭作客以1比0擊敗馬德里體育會，取得今屆賽事首場勝仗，加上同組波圖0比2不敵利物浦，出現「死亡三角關係」波圖、AC米蘭、馬體會將於最後1輪，爭奪1個出線席位。

相隔7年再戰歐聯嘅AC米蘭，頭3分組賽都輸波，直至上輪打和波圖，先至攞到第1分，今場踢到87分鐘，靠後備上陣嘅祖利亞美斯亞斯頂入全場唯一入球，以1比0險勝馬體會，亦呢位名不經傳嘅30歲巴西前鋒職業生涯首個歐聯入波，真係一球成名。

賽後祖利亞美斯亞斯好激動話：「老實講，我想喊，之前經歷連續2次受傷，但我冇氣餒，今場勝仗非常重要，因為仲有出線希望，必須戰鬥到底。」

祖利亞美斯亞斯原本隨克羅托內降落意乙，幸好獲AC米蘭借用1季，有機會踢歐聯，佢首次喺呢項大賽登場，就入波成為大功臣，相信佢畢生難忘。

現時B組，利物浦5戰全勝，早已穩奪首名出線，至於波圖有5分排第2位，馬體會、AC米蘭各有4分，最後1輪波圖主場對馬體會，AC米蘭主場對利物浦，餘下1個出線席位鹿死誰手，大家拭目以待。