熱刺食「魚腩」　哈利卡尼係時候數胡啦

周五(26日)凌晨上演多場歐霸盃及歐協聯賽事，其中歐協聯G組賽事，力爭出線的熱刺作客梅拿。(now 643周四深夜1:45直播)

斯洛文尼亞球隊梅拿，由於主場只可容納3,000多人，今場移師馬里博爾主場比賽，令原本實力已不強的梅拿，頓失主場之利。梅拿4戰全敗只入2球失10球，熱刺今場3分志在必得。

雖然熱刺中堅基斯甸羅美路「2黃1紅」被逐，今場要坐波監，但在領隊干地調教下，球員積極走動，相信今場可以大勝一場。

不過上輪分組賽雖以強陣出擊，更早早領先3球，最終只險勝維迪斯3:2，似乎攻守未能取得平衡，球隊隊4仗分組賽3次開4球或以上，入球大[3.5球]似乎更可取。

直播表

周四11:30pm 歐協聯 卡拉特Vs巴素利

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周五1:45am 歐霸盃 維也納迅速Vs韋斯咸

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周五1:45am 歐霸盃 利華古遜Vs些路迪

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周五1:45am 歐霸盃 加拉塔沙雷Vs馬賽

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周五1:45am 歐協聯 梅拿Vs熱刺

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周五4:00am 歐霸盃 李斯特城Vs歷基亞

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周五4:00am 歐霸盃 摩納哥Vs皇家蘇斯達

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周五4:00am 歐霸盃 燕豪芬Vs格拉茨

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周五4:00am 歐霸盃 奧林比亞高斯Vs費倫巴治

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