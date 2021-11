新世界維港泳十周年　5位運動名將擔任大使

「奧運雙銀女飛魚」何詩蓓聯同4名香港著名運動員齊撐「新世界維港泳」,擔任賽事大使分享人生格言!今屆踏入十周年的新世界維港泳將於12月12日舉行,何詩蓓與桌球天后吳安儀、滑浪風帆好手陳晞文、傷殘人士體育田徑跑手蘇樺偉及輪椅攀石運動員黎志偉,以人生導師身份,鼓勵基層小飛魚敢於創出未來。其中何詩蓓的格言是:「奇迹只會在你的舒適圈外出現。」勸勉大家擁抱挑戰,令自己不斷進步。

近幾屆新世界維港泳都可見「飛躍新世界」的小飛魚學員參加,該計劃於2012年成立,藉提供不同免費運動課程,如游泳、籃球、跳繩等,協助基層青少年建立不屈不撓、勇於挑戰的「Make waves」精神。五位大使將與「飛躍新世界」的小飛魚學員會面交流,以「世一」經歷,讓小飛魚從中學會自信堅毅、跳出舒適圈、無懼困難等。

以下為五位維港泳大使分享的人生格言:

何詩蓓:「Magic happens outside of your comfort zone」

「奇迹只會在你的舒適圈外出現。」何詩蓓在東奧奪得兩銀,成為香港首位踏上奧運頒獎台的泳手。但她曾經歷傷患導致無緣2018年亞運,及後疫情令奧運被迫延期,期間何詩蓓一直堅持訓練,最終創下香港泳界傳奇。她鼓勵青少年勇敢走出舒適圈,向夢想進發,才能創造奇迹。

蘇樺偉:「堅持不放棄,總有得著。」

「堅持不放棄,總有得著。」六奪殘奧金牌的蘇樺偉,面對順境逆境,都抱著永不放棄的宗旨。蘇樺偉因病令腦部受損,不過身體殘障並未影響他對運動的堅持。在超過廿載的運動生涯中,他一直盡最大的努力向前衝。他勉勵小飛魚要懷著自信面對逆境,堅持過後,總會發現人生有所得著。

吳安儀:「If you believe it, you can achieve it!」

「相信,便能成就!」吳安儀是香港首位女子世界桌球錦標賽冠軍,在2018年登上世界排名第一,今年初更歷史性獲發「外卡」,出戰男子世界職業巡迴賽。她在比賽生涯中曾多次連敗,甚至懷疑自己的能力,但後來重拾信心。吳安儀相信,人生應該尋找自己喜歡的事情,相信自己,便能有所成就。

陳晞文:「Make waves with love」

陳晞文是亞運金牌得主,曾代表香港出戰倫敦及東京奧運。2012年奧運前夕在倫敦訓練遇上意外,五條肋骨折斷並需要切除整個脾臟,但八星期後她奇迹地康復,如期出戰奧運,並以第12名完成賽事。陳晞文相信大海跟人生挑戰一樣千變萬化,唯一可掌控的就是自己的努力和付出,唯一不變就是自己的熱情和初心。

黎志偉:「Never Settle」

著名攀石運動員黎志偉有「亞洲攀石王」及「包山王」的稱號,世界排名最高至第八位,卻在人生巔峰時期遇上交通意外,導致下半身癱瘓。不過黎志偉並沒因肢體傷殘而停步,反而轉戰輪椅攀石成功攀登上獅子山,再於2021年挑戰攀爬摩天大廈,顯示無比毅力。