新世界維港泳十周年　5位運動名將擔任大使

「奧運雙銀女飛魚」何詩蓓聯同4名香港著名運動員齊撐「新世界維港泳」，擔任賽事大使分享人生格言！今屆踏入十周年的新世界維港泳將於12月12日舉行，何詩蓓與桌球天后吳安儀、滑浪風帆好手陳晞文、傷殘人士體育田徑跑手蘇樺偉及輪椅攀石運動員黎志偉，以人生導師身份，鼓勵基層小飛魚敢於創出未來。其中何詩蓓的格言是：「奇迹只會在你的舒適圈外出現。」勸勉大家擁抱挑戰，令自己不斷進步。

近幾屆新世界維港泳都可見「飛躍新世界」的小飛魚學員參加，該計劃於2012年成立，藉提供不同免費運動課程，如游泳、籃球、跳繩等，協助基層青少年建立不屈不撓、勇於挑戰的「Make waves」精神。五位大使將與「飛躍新世界」的小飛魚學員會面交流，以「世一」經歷，讓小飛魚從中學會自信堅毅、跳出舒適圈、無懼困難等。

以下為五位維港泳大使分享的人生格言：

何詩蓓：「Magic happens outside of your comfort zone」

「奇迹只會在你的舒適圈外出現。」何詩蓓在東奧奪得兩銀，成為香港首位踏上奧運頒獎台的泳手。但她曾經歷傷患導致無緣2018年亞運，及後疫情令奧運被迫延期，期間何詩蓓一直堅持訓練，最終創下香港泳界傳奇。她鼓勵青少年勇敢走出舒適圈，向夢想進發，才能創造奇迹。

蘇樺偉：「堅持不放棄，總有得著。」

「堅持不放棄，總有得著。」六奪殘奧金牌的蘇樺偉，面對順境逆境，都抱著永不放棄的宗旨。蘇樺偉因病令腦部受損，不過身體殘障並未影響他對運動的堅持。在超過廿載的運動生涯中，他一直盡最大的努力向前衝。他勉勵小飛魚要懷著自信面對逆境，堅持過後，總會發現人生有所得著。

吳安儀：「If you believe it, you can achieve it!」

「相信，便能成就！」吳安儀是香港首位女子世界桌球錦標賽冠軍，在2018年登上世界排名第一，今年初更歷史性獲發「外卡」，出戰男子世界職業巡迴賽。她在比賽生涯中曾多次連敗，甚至懷疑自己的能力，但後來重拾信心。吳安儀相信，人生應該尋找自己喜歡的事情，相信自己，便能有所成就。

陳晞文：「Make waves with love」

陳晞文是亞運金牌得主，曾代表香港出戰倫敦及東京奧運。2012年奧運前夕在倫敦訓練遇上意外，五條肋骨折斷並需要切除整個脾臟，但八星期後她奇迹地康復，如期出戰奧運，並以第12名完成賽事。陳晞文相信大海跟人生挑戰一樣千變萬化，唯一可掌控的就是自己的努力和付出，唯一不變就是自己的熱情和初心。

黎志偉：「Never Settle」

著名攀石運動員黎志偉有「亞洲攀石王」及「包山王」的稱號，世界排名最高至第八位，卻在人生巔峰時期遇上交通意外，導致下半身癱瘓。不過黎志偉並沒因肢體傷殘而停步，反而轉戰輪椅攀石成功攀登上獅子山，再於2021年挑戰攀爬摩天大廈，顯示無比毅力。