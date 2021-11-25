「鄧謝配」勇闖印尼羽賽8強　再撼世界第4

不是冤家不聚頭，香港羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪5日前才「奇迹地」首次擊敗日本奧運銅牌組合渡邊勇大及東野有紗，而隨着「鄧謝配」今日（25日）於印尼公開賽擊敗山下恭平及篠谷菜留，取得8強一席後，籤表顯示「鄧謝配」下仗將與渡邊及東野再次碰頭，令人期待這兩對「宿敵」又再擦出甚麼火花！

鄧俊文及謝影雪憑在周日（21日）印尼大師賽首次奪得BWF國際羽聯超級750賽事亞軍後，世界排名攀升至第7，挾這狀態及高昂士氣，他們今日在印尼公開賽16強以21比15及21比19淘汰山下恭平及篠谷菜留；另邊廂的一場「港日對戰」香港的張德正及吳詠瑢卻以17比21及12比21，向世界排名第4的渡邊勇大及東野有紗俯首稱臣。同處下線的「鄧謝配」與渡邊及東野將於明天（周五）再正面交鋒，爭奪4強一席。

「鄧謝配」曾於今年東京奧運的銅牌戰，以局數0比2負於渡邊勇大及東野有紗，但本月20日的對壘則成功復仇，反勝2比1，迎來生涯另一突破，足見兩位香港好手的戰力及默契有所提升，希望「鄧謝配」明天能再下一城，再次擊敗「宿敵」，並為世界巡迴賽總決賽繼續搶分。