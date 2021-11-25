奧蘇全英贏得險　泰國塔猜亞5cue轟走亨特利

「火箭」奧蘇里雲爭取個人第8次捧走全英冠軍遇上考驗，周三首仗亮相遇上業餘球手米高韋特連轟兩cue「破百」後，一度被追平，幸而頂住壓力闖關，而泰國名將塔猜亞首圈全力「開火」連轟5cue「破百」將「桌球皇帝」亨特利篤走。

擁有6屆世界冠軍的奧蘇里雲開局即分別打出一Cue139及131，相當有氣勢，並一度領先至3比1，但業餘球手米高韋特未有放鬆，反而打得更放，追至3比3，奧蘇在第7局全力反抗，與韋特互有攻守，至第9局都贏得驚險，僅贏4度以54比50險勝，最終奧蘇以總局數6比3闖關。

至於今季復出並以外咭參賽的7屆世界冠軍的亨特利，則遭遇「一輪遊」，遇上泰國名將塔猜亞毫無還擊之力，這位當今泰國虎出Cue神速，平均14.2秒，對住「桌球皇帝」更毫不留情地轟出5cue「破百」(129,100,107,136,106)兼零封亨特利，全場進行7局，亨特利僅取得65分，最終亨特利以1比6不敵塔猜亞，被淘汰出局。

此外，全英賽剛開打即有147出現，加利威爾遜在首圈以6比2獲勝，其中第6局打出一Cue147，這是他生涯的第4桿，也是今季第6桿，官方紀錄已累計172Cue147，如果今個比賽沒有人再轟147，他可獨享1.5萬英榜的最高度數獎金。