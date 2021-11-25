香港哥球會再辧獎盃賽　伍城鋒贏1桿奪冠

香港高爾夫球運動員早前先後出戰東京奧運和全運會，令全港高球手感到振奮。為延續這股運動熱潮，香港哥爾夫球會於周三及周四一連兩日再度舉辦「香港哥爾夫球會奬盃賽」，讓全港球手都可以參與比賽。經過兩日比賽後，伍城鋒以總成績138桿成為全場最佳球手，譚亦晴以一桿之微屈居亞席。

疫情下國際比賽和外訓的機會大大減少，「第62屆香港高爾夫球公開賽」亦因疫情所限而延至明年舉辦。為了支持香港高球運動員保持最佳狀態，香港哥爾夫球會今年再度騰出「香港高爾夫球公開賽」檔期，於11月24日和25日在粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會奬盃賽」，獲香港高爾夫球總會和香港職業高爾夫球協會鼎力支持。

賽事於周四（25日）圓滿結束，伍城鋒以總成績138桿的佳績，在73名參賽者中突圍而出，成為全場最佳球手；譚亦晴今日打出歷來個人最佳成績的63桿，以總成績139桿的成績排名第二。此外，香港哥爾夫球會亦向伍城鋒頒發「香港哥爾夫球會鄧樹泉紀念盃」，表揚他在香港職業高爾夫球協會排名賽取得冠軍。

是項比賽雲集全港職業球手、業餘球手和香港隊成員同場較技，為本港高球手提供同級和越級挑戰的好機會，同時為本地球手提供實戰的比賽平台。「香港哥爾夫球會奬盃賽」為36洞賽，特設港幣10萬元獎金，以大力鼓勵職業運動員參賽，參賽的職業球手將根據排名贏取獎金。

香港哥爾夫球會會長梁宏正說：「在疫情和運動熱潮下，本地球手都踴躍參與本地賽事，香港哥爾夫球會非常樂見職業球手、業餘球手和港隊球手再次齊集於粉嶺球場。粉嶺球場每年舉辦多場高爾夫球賽事，同時是高球手訓練的場地，球場在推動本港高球運動擔負了極重要的角色。」

香港職業高爾夫球協會主席Dominique Boulet說：「『香港哥爾夫球會奬盃賽』讓無論是業餘或職業的男女老少選手都可以一齊作賽，實在是一個很有趣的比賽形式，也是一項非常成功的賽事。香港哥爾夫球會一直走在推動香港高球發展的最前線，我謹代表所有職業球手一再感謝球會的大力支持。」

香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊說：「高球運動是一項老少咸宜的體育運動，因此我們一直以來無間斷地推動本地的高爾夫球發展，讓全部市民都有機會接觸這項運動。這次比賽讓不同級別的本球球手聚首一堂互相交流切磋，我們會繼續加強高球青訓，讓未來的新星發光發熱。」