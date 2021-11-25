李斯特城防線靠唔住　撐歷基亞先拔頭籌

周五(26日)凌晨歐霸盃C組大戰，英超「狐狸」李斯特城主場鬥波蘭代表歷基亞，為搶出線資格不容有失。不過「狐狸」今季防守表現差勁，尤其比賽早段經常唔集中，往往先失而陷入苦戰，主場焗攻下輸反擊機會更大，一於速戰速決，博歷基亞第一隊入球！(Now 643周五凌晨4時直播)

呢組形勢相當緊湊，李斯特城目前4戰得5分，出線形勢唔係太樂觀，由於最後一輪仲要作客同組最強對手拿玻里，想出線今仗3分可謂志在必得。可惜佢哋近況低迷，近4仗都贏唔到之餘，而且全部都係先失波嗰隊，對上3場歐霸就同樣係率先失陷嘅一方，可見喺韋斯利科芬拿養傷，一對中堅蘇恩古同莊尼伊雲斯又缺態下，「狐狸」後防完全靠唔住。

歷基亞踢歐霸搶韁

波蘭球隊歷基亞暫時有6分喺手，今仗作客和波亦係可以接受嘅賽果，相信會大安旨意踢最擅長嘅穩守突擊。佢哋喺歐霸踢法搶韁，今屆4場分組賽有3場能夠先拔頭籌，就算上輪1比4慘敗予拿玻里，歷基亞亦係先開紀錄一隊，今場面對防線錯漏百出嘅李斯特城，有力照辦煮碗。