【人物誌】6年前送貨司機　變身歐聯殺手

AC米蘭喺歐聯生死戰，作客以1比0擊敗馬德里體育會，保持出線希望，但入波功臣唔係伊巴謙莫域，亦唔係基奧特，而係1位「陌生人」祖利亞美斯亞斯（Junior Messias）。呢位30歲巴西前鋒大器晚成，6年前一邊做送貨司機維持生計，一邊踢意丁聯賽，依家卻可以喺歐聯大舞台做主角，完美演繹勵志故事。

祖利亞美斯亞斯出身於巴甲球隊高士路青年軍，但並未曾為一隊上陣，2011年去意大利生活，踢業餘賽事，6年前加盟意丁球隊高薩奴，當時佢需要做送貨司機，賺取微薄收入，但仍然堅持足球夢。

2017年祖利亞美斯亞斯轉會去另一間意丁球會戈薩諾，並協助球會升上意丙，2年前加盟當時意乙球隊克羅托內，協助球隊升上意甲，雖然僅1季時間就降班，但祖利亞美斯亞斯踢36場意甲入9球，吸引AC米蘭注意，向克羅托內借用1季。

祖利亞美斯亞斯今季意甲僅上陣2次，今場歐聯更加佢首次喺呢項大賽披甲，戲劇性成為一球成名主角。

賽後祖利亞美斯亞斯話：「入波嘅時候，我好想喊，以往一切經歷都浮現腦海，我想到上帝，佢書寫咗我嘅人生，今晚係我球員生涯最美麗一夜，希望可以經歷更多呢種夜晚。」

至於講到下輪歐聯對利物浦，祖利亞美斯亞斯認為必須保持謙遜，AC米蘭只要踢出今場水準就可以贏。