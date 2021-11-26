蘭歷克唔止教波咁簡單　手握曼聯復興之匙！

曼聯看守領隊人選揭盅！被譽為「現代足球教父」嘅蘭歷克已答應執教「紅魔鬼」至今個季尾，依家只係等同佢任層嘅莫斯科火車頭傾掂數就可落實。曼聯能夠獲得呢位享負盛名嘅猛人加盟，當然唔止執教半年咁簡單，據報蘭歷克頂完今季之後，將會「升職」做曼聯總監或顧問，完全掌管「紅魔鬼」復興嘅重任，絕對係費格遜之後最重要嘅曼聯揸弗人！

63歲嘅蘭歷克依家係莫斯科火車頭嘅體育及發展主管，雖然5年前已決定放低教鞭，轉型做幕後策劃人，但18/19球季短暫復出執教RB萊比錫，仍然有55%勝率，兼帶領球隊拎到歐聯資格兼打入德國盃決賽，足證佢嘅教波功力從未減退。由於曼聯同莫斯科火車頭仲未完全達成一致，加上申請工作證需時，蘭歷克唔會喺周一(29日)作客車路士領軍，預料下周五(3日)對阿仙奴首演。

據著名記者羅曼奴透露，蘭歷克喺今年1月曾經拒絕做車路士，因為唔想「降格」做看守領隊，今次突然答應出山執教曼聯，最大原因係佢完成餘下半季賽事後，將會轉任曼聯嘅總監或顧問一職，傳聞任期為2年，全權統籌曼聯嘅轉會、組軍工作同發展方向，亦會係「費Sir」退休之後，曼聯第1個可以全權話事嘅人，成功引誘蘭歷克加盟。

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蘭歷克以往執教史浩克04、RB萊比錫都有傑出成就，不過佢升任管理層後獲得更大好評，作為紅牛集團足球發展主管，佢一手將旗下兩大球隊RB萊比錫同薩爾斯堡打造成歐洲勁旅，提拔出拿高斯文、杜曹等頂尖名帥，亦獨具慧眼發掘出艾寧夏蘭特、沙迪奧文尼、烏柏美卡奴等寶石，曼聯將復興鎖匙交到佢手上，絕對係明智之選！