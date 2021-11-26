曼聯改踢4222？蘭歷克曾嫌C朗「太老」

德國名帥蘭歷克即將成為曼聯主帥，呢位「戰術大師」被譽為依家歐洲主流逼搶戰術「Gegenpressing」嘅始創人，拜仁慕尼黑教頭拿高斯文、車路士領隊杜曹都係佢得意門生，利物浦領隊高普亦曾公開承認自己嘅風格，係受到蘭歷克嘅戰術啟發。依家蘭歷克成為曼聯領隊，預料亦會將Gegenpressing引入，不過唔少球迷就戥C朗拿度擔心！

蘭歷克最常用嘅陣式係442同433，如果再仔細區分似乎最鍾意嘅係4222陣式，佢之前領導薩爾斯堡嗰陣曾經表示：「我想要4人防線，2個『6號位』中場，其中一個可能會更似『8號位』，2個『10號位』加上2個前鋒，沙迪奧文尼同奇雲甘保爾都唔係踢傳統嘅翼鋒，而係出任一個『半位置』，我哋稱為『紅色區域』。」

英國《太陽報》預測，曼聯如果踢4222，雙箭頭會係C朗同卡雲尼，兩個『紅色區域』球員就由般奴費南迪斯同拉舒福特出任，2個中場就係保羅普巴同麥湯米尼，不過唔少球迷就質疑，蘭歷克所要求嘅「Gegenpressing」講求高強度逼搶，C朗從來都唔係呢種風格嘅球員，難以想像點樣喺蘭歷克體系下生存。

蘭歷克之前領導嘅球會，其中一大方向就係年輕化，佢領導RB萊比錫之後，將球會平均年齡由29歲急降至24歲。5年前蘭歷克執教RB萊比錫嗰陣，曾被問到會唔會收購C朗或美斯，當時蘭歷克就回應：「呢個係一個好荒誕嘅諗法，美斯同C朗對我哋嚟講係太老同埋太昂貴。」當時31歲嘅C朗已經被嫌「太老」，依家36歲仲可唔可以喺蘭歷克領導下發光呢？