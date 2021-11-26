熱刺不敵梅拿隨時出局　干地知道「瀨嘢」

英超勁旅熱刺早前獲干地加盟後，一度令球迷充滿希望，不過周五(26日)歐協聯分組賽，熱刺作客弱旅梅拿竟然輸1比2，即時陷入出局危機！干地賽後表示經過3個星期執教後，依家終於發現球隊唔係想像中咁高水平，大有「瀨嘢」味道！

熱刺今場半場出擊，但依然有哈利卡尼正選掛帥，不過開波11分鐘就被梅拿偷襲得手，32分鐘更有賴恩施斯隆魯莽踢人兩黃被逐。10人應戰嘅熱刺，下半場早段換入孫興民、盧卡斯莫拉等主力上陣，終於喺72分鐘由哈利卡尼追平，點知去到補時階段，梅拿再憑一次反擊入波絕殺，令熱刺以1比2落敗。

熱刺輸波後，喺G組5戰得7分同維迪斯同分，而且因為對賽成績唔及對手而跌落第3位，熱刺最後一輪要對已經出線嘅雷恩，而維迪斯就主場迎戰包尾嘅梅拿，意味熱刺一定要拎到比維迪斯更好成績先可以出線。

干地賽後失望表示：「經過3個星期(執教)後，我終於明白呢個情況並唔簡單，球隊有好多工作要做去提升球隊質素，我哋同頂尖球隊有一大段距離。我唔係魔術師，我見到好多球員好落力去進步，但有時咁樣係唔足夠。」