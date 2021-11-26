女飛人跨越傷患邊讀邊教　陳佩琦振作放膽再衝

香港21歲短跑好手陳佩琦，經歷傷患和疫情連串打擊後重回賽場，坦言感覺煥然一新：「快樂原來很簡單。」從前執着成績的她慢慢學會看開，盡情享受跑步。完成全運會後，這位香港青年紀錄保持者近月已展開冬訓，為爭取來年亞運入場券而努力。賽場外，身為學生的她與「師傅」葉啟德合作，空餘時間兼任跑會教練，為發掘香港潛質新星出一分力，薪火相傳。

4年一度的全運會結束後，陳佩琦回到熟悉的沙田運動場跑道奮鬥，靜待下一個機會到來。今屆全運會是她升上成年組後首個海外賽，出戰100米、200米及4×100米接力的她對自己表現感到失望：「今次準備全運會時間不足夠，加上隔離21日，跑不到4年前訂下的目標。見到昔日的中國對手進步得很快，覺得不甘心，不過這幾年我不斷提醒自己，升上Senior一定要有耐性。」

這位市場學副學士二年級生近月忙於功課、訓練兩邊跑，狀態未有顯著起色，她把一切視作修煉的過程：「現在一星期訓練4日，正常要更多的，等我考到大學我就會再試全職跑。」港將吳家鋒今年以28歲之齡追平香港男子100米紀錄，「佩琦」亦深受鼓舞：「所以現在可能只是個開始。」

從青年組升上成年組是很多年輕運動員生涯一大關卡，陳佩琦同一時間更經歷傷患及疫情雙重打擊，持續近兩年的低潮，她無奈地說：「跑完最後一個青年組比賽，我因為腰傷休養了個幾月，然後疫情殺到，一停又幾個月，一切由頭開始。」

畢業後曾全職訓練半年，付出過幾倍的心血，但一直未能跑回以前應有水準，她不禁想過放棄。「那時連訪問都沒有做，不敢回覆記者們，因為我比其他人都更在意成績，覺得沒有成績接受訪問好失禮，唔想得把口。」

她慶幸自己堅持下來，「有番比賽之後，開心咗好多，發現快樂原來好簡單。同時我也看開了，明白沒有可能一下子上番去。」她期望調整好心理狀態，全力向下個目標進發：「希望下年跑得番正常水平去亞運。」

兼任教練灌輸認真態度

從「學界女飛人」到港隊成員，陳佩琦現在更身兼教練，秉持認真的態度，就算學員是小學生亦絕不馬虎。「態度最重要，來到訓練就希望他們盡力做好，不認真的話，我會請他多做幾次。」

16歲已擔任田徑隊助教的她，累積不少教學經驗，融入在中國、日本集訓時學到的知識，向小學員灌輸跑手的專業態度：「跑步不可能不辛苦，要不斷練習才能比賽，但小朋友從中就可以學到堅持、自律，這些都可以應用在日常生活之中。」跑會成立不久，已吸引一些德望小學生「慕名而來」，跟師姐學法，「佩琦」亦期待和師妹一起進步：「見到她們不斷進步好有滿足感，希望幫到小師妹！」