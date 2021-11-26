澳職好戲碼　睇史杜列治表演

周五(26日)下午澳職有好戲碼，西部聯喺中立場硬撼珀斯光輝。西部聯仍未走出上季季尾嘅低潮，連同射手貝利沙告老還鄉，今季首輪更落筆打三更，頹到冇朋友，光輝有兩大神鋒史杜列治及科拿路利壓陣，今仗有力反客為主，讓球客勝有計。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)

貝利沙離隊返科索沃

前季異軍突起嘅西部聯，上季開始打回原形，最終只排第10位無緣季後賽，陣中如迪亞文迪、貝利沙等老將亦表現跌Watt，其中射手貝利沙喺今夏更離隊重返家鄉科索沃搵食，實力再打折扣。西部聯喺今季首輪對住上季包尾大幡墨爾本勝利，竟以0比1落敗，錄得跨季聯賽9連敗，表現慘不忍睹。

光輝今季簽入前曼城及利物浦射手史杜列治，成為澳職焦點，佢喺首輪對阿德萊德聯先任後備，只在末段入替，等佢慢慢適應。唔好忘記光輝亦有另一殺手科拿路利助陣，佢喺對阿德萊德聯之役更遠射靚波扳平1比1，幫球隊搶番1分，極速入局，呢名烏拉圭前鋒近2次為光輝出戰西部聯都有士哥，雖然光輝喺周中澳足盃互射12碼畀墨爾本勝利踢出局，但佢同「史獨」等主力都冇披甲，只派青年軍上陣，明顯畀佢哋抖到夠在聯賽搏殺，今仗仲有得受讓咁筍，讓球客勝咪錯過。

直播表

周五4:45pm 澳職 西部聯Vs珀斯光輝

無綫myTV SUPER

周六1:30am 德乙 雷根斯堡Vs特雷斯登

on.cc東網

周六3:45am 意甲 卡利亞里Vs沙蘭力坦拿

Now 638

周六4:00am 西甲 畢爾包VsCF格蘭納達

Now 632

周六4:00am 法甲 朗斯Vs昂熱

Now 639、714

周六4:00am 英冠 西布朗Vs諾定咸森林

有線662、602台