黃鎮廷杜凱琹世乒賽單雙打晉16強

香港乒乓球隊正於美國出戰一連7日的世界錦標賽，港隊周五（26日）分途出擊，混雙組合黃鎮廷/杜凱琹3比0擊敗意大利組合打入16強，這兩位港隊首席球手亦分別於男雙、女雙及單打賽晉級，發揮出色。

世界錦標賽為東京奧運後最大型賽事，早前未有參加亞錦賽的中國隊以及副選出戰的日本隊，世錦賽都派出最強陣容。香港混雙組合黃鎮廷/杜凱琹32強面對意大利的Stoyanov Niagol/Giorgia Piccolin未受考驗，以3比0橫掃對手晉級，16強將會大戰日本組合張本智和/早田希娜，後者32強險勝另一隊日本組合宇田幸矢/芝田沙季。另外，港隊的何鈞傑/ 李皓晴亦擊敗波蘭組合順利晉級。

黃鎮廷夥拍何鈞傑男雙報捷，3比1淘汰匈牙利對手晉16強，杜凱琹與李皓晴合作岀戰女雙，直落3比0贏法國組合晉級。另一對香港組合朱成竹/吳穎嵐則在女雙32強硬碰中國隊的王曼昱/孫穎莎，以0比3告負。

單打方面，黃鎮廷和杜凱琹雙雙打入16強，前者將對世界排名第七的中國球手林高遠，後者4比3險勝東道主球手張安，下場會對南韓名將徐孝元。