「鄧謝配」印尼公開賽畢業　放眼世巡賽總決賽

儘管香港羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪今日（26日）於印尼公開賽8強，以17比21及8比21不敵世界排名第4的日本宿敵渡邊勇大及東野有紗，但是「鄧謝配」憑着在過去一個多月連戰歐亞多站所收穫的一個亞軍、一次4強及兩闖8強的表現，將獲世界巡迴賽總決賽前8的參賽資格，與世界最頂尖組合爭年終大獎！

「鄧謝配」今年多度與渡邊勇大及東野有紗碰頭，包括東京奧運銅牌戰，世界排名較低的「鄧謝配」最終落敗與獎牌擦身而過。至本月的印尼大師賽，「鄧謝配」打出代表作之一，以2比1反勝這對日本第一組合，並終止了他們的長勝紀錄。兩對「冤家」今日再逢，戰況卻是一面倒，「鄧謝配」未能發揮應有水準，僅周旋了32分鐘便被渡邊及東野淘汰出局。

經過多站的世界巡迴賽分站後，「鄧謝配」先於丹麥（超級1000賽事）打入8強，繼而在法國（超級750賽事）躋身4強，及後雖然在德國首圈出局，不過卻在印尼大師賽（超級750賽事）大反彈勇摘亞軍，加上今次印尼大師賽（超級1000賽事）的8強成績，「鄧謝配」將壓過丹麥的組合羅亞及麥姬倫，以及印尼組合柏維及美蘭迪，以總排名第7的成績打入世界巡迴賽總決賽，目前只待賽會正式公布消息。世界巡迴賽總決賽定於12月1日於印尼上演，總獎金達150萬美元，只有男單、女單、男雙、女雙及混雙的排名前8才能入圍參加，而香港今屆只有「鄧謝配」入圍。