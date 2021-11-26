何詩蓓ISL季後賽　200自勇不可破佳績勢延續

何詩蓓持續勇態，於高手林立的ISL國際游泳聯賽季後賽再擸兩冠！在荷蘭舉行的ISL季後賽已來到第五場，她先與隊友合力贏得4X100米自由泳接力冠軍，其後再於400米自由泳大熱奪標。外界注視到24歲的何詩蓓處於生涯高峰，周六凌晨她再出戰強項200米，除力爭16連勝的恐怖紀錄外，究竟她能否挑戰短池的世界紀錄？不少泳迷都對她寄望甚殷。

貴為東京奧運兩面銀牌得主，何詩蓓不負自由泳專家之名，與Energy Standard的隊友以3分27秒73贏得女子4X100米自由泳接力第一名，負責第二棒的何詩蓓單棒錄得50秒70冠絕全場，這時間更是短池游泳史上接力分段歷來第8快！結果Energy Standard拋離第二名的DC Trident近4秒，毫無懸念地勝出。

稍事休息後，何詩蓓在400米自由泳登場繼續發揮出色，起跳反應不算最佳的她，在第一次轉塘時僅次於澳洲飛魚妮爾之後排名第二，但何詩蓓「上力」後速度明顯加快，第二次轉塘（100米）已取得領先位置，並愈游愈快將對手拉開，一路保持首名以3分58秒44衝線，比亞軍的巴哈馬泳手伊雲絲快出3秒有多。

何詩蓓所屬的泳隊Energy Standard最終錄得總分264排名隊際第二，而由澳洲泳手麥基姬領銜的London Roar暫以些微分數領先隊際首位。究竟Energy Standard次日比賽可否追上？何詩蓓將於100米及200米自由泳等項目上場，6日前她在上一站Playoffs造出史上第二快的200自成績，比史祖絲當的世績只差0.23，且看狀態甚弗的她能否衝擊紀錄。