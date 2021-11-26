足總盃　睇吓香港U23頂唔頂得住東方龍獅

「足總盃」周六(27日)尾場上演另一場8強大戰，由衞冕冠軍東方龍獅於旺角大球場迎戰香港U23。東方季初曾以7球大炒對方，但香港U23表現愈見進步，且看這支新軍今仗能否抵擋得住強手的連番強攻！（周六下午5時30分開賽）

東方龍獅季初曾大勝香港U23，但主教練盧比度（Chino）今仗卻未敢鬆懈：「個次係『菁英盃』，同埋佢哋正慢慢進步同成長緊，將會帶到唔少威脅畀我哋，球隊一定會全力以赴。」Chino表示首要目標是打入「足總盃」4強，之後當然希望走得更遠。

東方上仗僅負冠忠南區，聯賽再嘗落敗滋味，Chino承認球員需要加強埋門把握力，但他指出球隊今季曾在晉峰、標準流浪等球隊身上攻入４球或以上，相信球隊擁有足夠進攻火力。

香港U23上仗雖然逼和港會，終止兩連敗，但主教練張健峰認為球隊表現並不合格，尤其中場未能組織具威脅攻勢，令防線一直受壓，最終搶回一分相當有運。

即將出戰「足總盃」8強賽事，「張峰」坦言球隊實力與東方有一定差距，要取勝未免有點天荒夜談，今仗會維持慣常陣式，希望能減低失球數字。另外黃威及林樂賢因借用條款未能倒戈，「張峰」承認有很大影響：「黃威個人能力同經驗好好，幫到球隊好多，之前兩場都有入波，無咗佢嘅話今場會踢得防守性啲。」

【『足總盃』賽制】

「足總盃」採單淘汰制，若法定時間90分鐘打和，將進行上下半場各15分鐘的加時；如加時後仍打成平手，將以互射12碼分勝負。