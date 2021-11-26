足總盃　晉峰化身攔路虎 力阻理文晉級

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闊別一季的「足總盃」揭開戰幔！周六（27日）晉峰與理文8強相遇，假大埔運動場打頭陣。理文上仗激和傑志，證明戰力未因久疏戰陣而受影響，為求打入4強，必定向對手狂轟猛炸；「足總盃」初哥晉峰亦不會輕言就範，惡鬥一觸即發！（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰上仗「菁英盃」賽和標準流浪，終止4連敗走勢，今日面對理文，總教練何信賢未敢抱太大期望：「球隊同好多球員都係第一次踢呢項賽事，加上對手實力咁強，會叫佢哋用平常心對待，希望盡量拉近差距。」陣容方面艾拔簡勞及曾仲楠刑滿復出，另外何思哲、鄭璟昊亦傷愈可隨時候命，惟佐敦布朗卻需要「長抖」。

林樂勤（Jordan）上仗客串左閘隨即交出助攻，他對自己表現大致感到滿意，認為狀態及體能已接近完全恢復，美中不足是自己犯錯連累球隊失掉第二球。今戰理文Jordan亦顯得充滿信心：「『足總盃』一場過有好多變數，雖然對方實力較強，但只要做足賽前部署，可能有機會製造驚喜。」

今季「足總盃」冠軍得主將獲代表香港出戰亞洲賽的資格，剛剛完成「亞協盃」征途的理文意猶未盡，當然不會放過這次機會，主教練陳曉明直言球隊非常重視這項盃賽：「今季劍指聯賽冠軍之餘，足總盃冠軍都係一大目標，加上有亞洲賽資格，所以係好重要。」理文上仗首度於聯賽亮相，與傑志踢成2比2平手，縱使比賽中形勢不落下風，但「曉明Sir」認為球隊距離最佳狀態仍相差甚遠。他又呼籲球隊今日切勿輕敵，並希望能在90分鐘內定勝負。

上仗踢足全場的理文中場黃俊皓，認為球隊經過「亞協盃」洗禮後，能夠更從容面對一場定勝負的盃賽賽事：「我覺得踢多啲對外大型賽事，對球員係有幫助，大家嘅比賽心態會比對手輕鬆啲，冇咁緊張。」

【『足總盃』賽制】

「足總盃」採單淘汰制，若法定時間90分鐘打和，將進行上下半場各15分鐘的加時；如加時後仍打成平手，將以互射12碼分勝負。