南華籃球隊備戰甲一開咧　賀體育會場地重建啟用

南華體育會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助逾1億7千萬港元，重建位於加路連山道的南華體育會運動場，周五（26日）舉行開幕典禮。剛衞冕高級組銀牌的南華籃球隊是日拉隊撐場，陣中主力之一的羅意庭表示，球隊正積極備戰下周開季的聯賽。

擁有逾百年歷史的南華會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，2012年展開翻新工程，將原有看台改建同時是足、欖球場及高爾夫球練習場的多用途運動場，看台擁有1000座位。南華體育會賽馬會項目委員會副主委盧潤森指，場地符合足總比賽規定，希望日後可進行甲組賽事。

南華體育會主席許晉奎介紹，足欖球兩用彷真草場之外，另興建符合國際比賽規定的有蓋沙灘排球場、網球場及採用東京奧運國立競技場同級物料的空中緩跑徑。設施可供市民租用，望藉此吸引更多人投入運動。

南華籃球隊是日有份拉隊出席活動，早前鼻骨斷裂缺席銀牌總決賽的羅意庭表示，「暫停兩周對抗性練習後，現已回復正常訓練，球隊現時積極備戰開季，近兩星期都有打友誼賽保持狀態。」他又期待，隨著啟德體育園及南華會重建後，可以進一步推動運動發展。