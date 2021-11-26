香港單車隊慶功派100萬元獎金

香港單車隊今年在大賽屢創佳績，「牛下女車神」李慧詩贏得奧運銅牌後，其後在第14屆全國運動會單車隊再由李慧詩、李思穎及梁嘉儒收穫2金2銅。香港單車總會周五（26日）晚舉行祝捷會，向代表隊頒發由贊助商送贈合共港幣100萬元的獎金以示鼓勵。

香港單車隊總教練沈金康讚揚港隊表現，感謝政府及各界大力支持，才有單車隊今日的輝煌成就。「香港單車館讓香港單車運會員有了一個屬於自己的『家』，在這裡連續舉辦了7場國際比賽，其中2場一級國際賽、3場世界盃、1場國家盃賽及1場世錦賽。」今年5月，香港在疫情下舉辦場地單車國家盃，沈教練表示，賽事正好為14個月沒有比賽的香港隊員，在東奧及全運會前有充足熱身的機會，他又大讚國家盃防疫措施嚴謹，成為東奧的借鏡，值得驕傲：「我們去到東京奧運會單車場，發現措施都很類似，例如場地內各隊休息區的透明玻璃板分割方式，這是香港國家盃輸出的防控經驗。」

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）東京奧運贏得個人第2面銅牌，其後在全運會收穫1金1銅，成績驕人，她表示下個目標是在明年亞運團體爭先賽贏得獎牌，由於李海恩尚在英國休假，故亞運團體賽組合有機會是李慧詩夥拍3位年輕車手（楊礎搖、程嬿珊、吳思穎），不過Sarah對後輩充滿信心：「爭獎牌沒有問題，我好相信這隊短組，運動員能力已有所提升。」

近月繼續學業的Sarah笑言，學業壓力比踩車更大：「體院幫我抽血後，發現我讀書後的皮質醇比踩車更大，叫我多加留意。但我覺得，做什麼都好，我都會專注、盡力而為。」她透露，奧運前在白石置業，期待過運動員以外的新生活：「體院做功課不方便，因為12點就沒有網絡。我從來未試過過運動員以外的生活，好想試下。這裡隣近白石單車場，將來結婚生仔之後，單車隊有需要我都可以落樓下幫手。」

全運會勇奪女子公路賽金牌的李思穎坦言香港人對自己的關注度有所提升，她表示會視此為動力，繼續進步，未來會專注場地全能賽，爭取東奧入場券。沈教練對男子全能賽銅牌的梁嘉儒寄予厚望，他表示會平常心面對，亞運會盡力做好自己：「我希望成為隊中的好榜樣。」中長途單車隊將於本月尾到中國集訓，兩人亦會稍後時間隨隊北上。