附加賽抽籤撞車　意、葡最多只能活一隊！

世界盃外圍賽歐洲區附加賽周六(27日)凌晨抽籤，意大利同葡萄牙兩大名牌冤家路窄，齊齊被抽入同一賽區，即係歐國盃冠軍意大利同C朗拿度率領嘅葡萄牙，最多只有1隊可以出線明年卡塔爾世盃決賽周。

附加賽12支球隊被分為3個賽區(每區4隊)，之後進行一場過淘汰賽，連過2關就可以拎到決賽周入場券。雖然葡萄牙同意大利分別被列為6支種子隊之一，不過抽籤後仍然「撞車」，齊齊被編入C區，意大利4強先對北馬其頓、葡萄牙就要惡鬥土耳其，如果兩隊順利出線，就會合演「決賽」爭奪C區嘅出線席位。

意大利領隊文仙尼抽籤後表示：「可以有更好嘅抽籤結果，呢個係事實，我哋同葡萄牙都要先過北馬其頓同土耳其一關，一場過嘅比賽總係困難，意大利同葡萄牙可能會喺決賽碰頭，有得揀當然唔想對葡萄牙，我諗佢哋都唔想對意大利。不過我哋一向充滿信心同樂觀，尤其係喺困難嘅時刻。」

其餘兩個賽區，A賽區有蘇格蘭對烏克蘭、威爾斯對奧地利；B賽區有俄羅斯對波蘭，同埋瑞典對捷克，賽事會喺2022年3月24日展開，3月29日進行3場決賽，決定歐洲區最後3個出線席位。