何詩蓓帶病照破200自亞績　下周總決賽再衝世績

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今日（27日）在國際游泳聯賽（ISL）季後賽第3周賽事帶病上陣，仍連贏100米和200米自由泳冠軍，其中200自時間為1分50秒65，再度推前個人保持的大會及亞洲紀錄，與世界紀錄只差0.22秒。

何詩蓓昨日贏得4x100米自由泳接力和400米自由泳冠軍後，今日轉戰主項100米和200米自由泳。這個24歲的香港泳手，先在100自游出51秒13，以1秒33之差力壓澳洲名將Madison Wilson摘冠，為Energy Standard取得12分。

來到重頭戲200自，她一舉造出1分50秒65，把自己上周造出的大會及亞洲紀錄（1分50秒66）推前0.01秒，在其餘6個泳手身上獵走30分的jackpot分數。值得一提的是，Siobhan已在200自創下橫跨3季16連勝的佳績，將於下周總決賽衝擊史祖絲當的世界紀錄（1分50秒43）。

Siobhan賽後透露身體抱恙，相信恢復後會游得更快：「賽前我沒有太大期望，因為有點不舒服。我絕對可以游得更快，我還有一星期恢復和訓練，改善一些細節，我很期待總決賽。」