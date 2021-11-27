利物浦開火　大起修咸頓

英超爭標三雄競爭激烈，利物浦經過兩輪不勝後，上仗主場出擊4球大破阿仙奴，重現霸氣，周六(27日)晚繼續喺晏菲路球場擺陣迎戰「聖人」修咸頓，有望大開殺戒。「紅軍」今季以超強火力輾壓列強，今場預料再演入球盛宴，3.5球入球大穩開。(Now 621周六晚11時直播)

利物浦上輪大炒阿仙奴，喺歐聯已鎖定首名出線資格下，周中仍喺主場贏波圖2比0，保持氣勢，今場必定火力全開，搶分向車路士同曼城兩大爭標勁敵施壓。「紅軍」鋒線狀態大勇，穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼當然係入球高手，迪亞高祖達代替受傷嘅羅拔圖法明奴亦屢建奇功，連副選球員南野拓實上仗後備上陣亦有士哥，個個具備入波本錢。利物浦近7仗聯賽，總入球全開4球或以上，火力相當驚人。

聖人作客照攻可也

「聖人」修咸頓並非防守型球隊，今季各項賽事9場作客比賽，只有1場冇波入，禾特普斯嘅死球亦係修咸頓入球利器，面對全攻型嘅「紅軍」有力破蛋，今場大盤抵捧。

直播表

周六1:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周六1:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 名古屋鯨魚

有線664、604台

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 柏雷素爾

有線665、605台

周六2:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 中岸水手

無綫myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本城

無綫85台

周六8:30pm 英超 阿仙奴 Vs 紐卡素

Now 621、 611

周六8:30pm 英冠 普雷斯頓 Vs 富咸

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 切爾達

Now 632

周六10:00pm 意甲 安玻里 Vs 費倫天拿

Now 638

周六10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 維羅納

Now 639

周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 多蒙特

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 利物浦 Vs 修咸頓

Now 621

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 阿士東維拉

Now 622

周六11:00pm 英超 諾域治 Vs 狼隊

Now 623

周六11:00pm 英冠 哈特斯菲爾德 Vs 米杜士堡

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日凌晨零時 法甲 里爾 Vs 南特

Now 639

周日1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日1:30am 英超 白禮頓 Vs 列斯聯

Now 621

周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 基達菲

Now 632

周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 比勒費爾德

香港開電視77台、有線662、602台

周日3:45am 意甲 威尼斯 Vs 國際米蘭

Now 638

周日4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日4:00am 法甲 尼斯 Vs 梅斯

Now 639