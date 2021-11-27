利物浦開火 大起修咸頓
2021年11月27日 12:01
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(Getty Images)
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英超爭標三雄競爭激烈，利物浦經過兩輪不勝後，上仗主場出擊4球大破阿仙奴，重現霸氣，周六(27日)晚繼續喺晏菲路球場擺陣迎戰「聖人」修咸頓，有望大開殺戒。「紅軍」今季以超強火力輾壓列強，今場預料再演入球盛宴，3.5球入球大穩開。(Now 621周六晚11時直播)
利物浦上輪大炒阿仙奴，喺歐聯已鎖定首名出線資格下，周中仍喺主場贏波圖2比0，保持氣勢，今場必定火力全開，搶分向車路士同曼城兩大爭標勁敵施壓。「紅軍」鋒線狀態大勇，穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼當然係入球高手，迪亞高祖達代替受傷嘅羅拔圖法明奴亦屢建奇功，連副選球員南野拓實上仗後備上陣亦有士哥，個個具備入波本錢。利物浦近7仗聯賽，總入球全開4球或以上，火力相當驚人。
聖人作客照攻可也
「聖人」修咸頓並非防守型球隊，今季各項賽事9場作客比賽，只有1場冇波入，禾特普斯嘅死球亦係修咸頓入球利器，面對全攻型嘅「紅軍」有力破蛋，今場大盤抵捧。
直播表
周六1:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 大阪飛腳
有線661、601台
周六1:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 橫濱水手
有線662、602台
周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 名古屋鯨魚
有線664、604台
周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 柏雷素爾
有線665、605台
周六2:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 中岸水手
無綫myTV SUPER
周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本城
無綫85台
周六8:30pm 英超 阿仙奴 Vs 紐卡素
Now 621、 611
周六8:30pm 英冠 普雷斯頓 Vs 富咸
有線662、602台
周六9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 切爾達
Now 632
周六10:00pm 意甲 安玻里 Vs 費倫天拿
Now 638
周六10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 維羅納
Now 639
周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 多蒙特
香港國際財經台、有線661、601台
周六11:00pm 英超 利物浦 Vs 修咸頓
Now 621
周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 阿士東維拉
Now 622
周六11:00pm 英超 諾域治 Vs 狼隊
Now 623
周六11:00pm 英冠 哈特斯菲爾德 Vs 米杜士堡
有線662、602台
周六11:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 華歷簡奴
Now 632
周日凌晨零時 法甲 里爾 Vs 南特
Now 639
周日1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 阿特蘭大
Now 638
周日1:30am 英超 白禮頓 Vs 列斯聯
Now 621
周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 基達菲
Now 632
周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 比勒費爾德
香港開電視77台、有線662、602台
周日3:45am 意甲 威尼斯 Vs 國際米蘭
Now 638
周日4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 巴塞隆拿
Now 632
周日4:00am 法甲 尼斯 Vs 梅斯
Now 639