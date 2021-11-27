港乒世錦賽雙線叫胡　男雙混雙再贏1場即袋牌

世界乒乓球錦標賽在美國時間周五（26日）舉行16強賽事，香港男雙組合何鈞傑／黃鎮廷勇挫瑞典對手，何鈞傑其後夥拍混雙拍檔李皓晴，再贏德國對手，殺入8強。由於賽事不設銅牌戰，港隊雙線「叫胡」，再贏一場即可踏上頒獎台。

何鈞傑／黃鎮廷面對瑞典的Truls Moregard／Anton Kallberg，鬥到決勝局，終贏3：2（11：5、8：11、14：12、9：11、12：10），將與南韓的張禹珍／林鐘勳爭奪4強席位。何鈞傑其後夥拍18年亞運混雙銅牌拍檔李皓晴，與德國的Patrick Franziska／Petrissa Solja同樣鬥足5局，以3：2（9：11、14：12、11：9、4：11、11：9）險勝，將對中華台北的林昀儒／鄭怡靜。由於賽事不設銅牌戰，只要再下一城，即可穩袋獎牌。

不過，港隊在其他賽事悉數止步，首席混雙組合黃鎮廷／杜凱琹以1：3不敵日本的張本智和／早田希娜。兩人轉戰單打，同樣鎩羽而歸，各以1：4，輸給中國的林高遠和南韓的徐孝元。女雙組合杜凱琹／李皓晴則以2：3負給盧森堡對手。