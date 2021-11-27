C朗Fans唔使驚　葡萄牙3次附加賽都出線

世界盃外圍賽歐洲區附加賽，葡萄牙同意大利抽中同區，意味兩隊最多只有一隊可以打入明年決賽周。翻查往績，葡萄牙有優勢，史上3次出戰大賽外圍賽附加賽，全部出線。至於意大利曾經5次踢大賽附加賽，只有3次出線，照計明年應該仲有機會睇到C朗為葡萄牙出戰世界盃。

葡萄牙3次踢大賽附加賽有2次係世界盃，包括2009年11月，兩回合同樣以1比0雙殺波斯尼亞。2013年11月葡萄牙對瑞典，同樣兩回合都贏波。另外，2011年11月歐國盃外圍賽，葡萄牙又係淘汰波斯尼亞。

至於意大利參加5次大賽附加賽，有3次係世界盃，包括1961年11月，意大利雙殺以色列，1997年11月淘汰俄羅斯，但上屆被瑞典淘汰。

意大利喺上世紀60、70年代有2次踢歐國盃外圍賽附加賽，1次出線及1次出局，數據上唔夠葡萄牙好。

不過，以往歐洲區附加賽都係2支球隊踢主客兩回合，但今屆以1場過淘汰賽形式，先踢1場4強，再踢1場決賽，出線過程之中需要對2支唔同對手，令出線形勢增添變數。