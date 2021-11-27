足總盃　晉峰臨尾香　理文1球小勝晉級

闊別一季，「足總盃」周六（27日）正式回歸！打頭場有晉峰於大埔運動場對陣理文。「黃黑軍團」在新援杜查祖利亞上陣下與「粉紅兵團」鬥足90分鐘，戰至補時才由荷西安祖頂入「絕殺」球，以1比0擊敗晉峰並進身4強。

「粉紅兵團」上仗「菁英盃」賽和標準流浪，終止4連敗頹勢，今仗迎戰勁旅理文，防線刑滿復出的艾拔簡勞把守。5分鐘他們率先創造出首個攻門機會，傷愈復出的鄭璟昊殺入禁區起腳斜出。10分鐘，播磨浩謙截到對方傳球打快攻，可惜施射乏力被袁皓俊接實。

理文戰至14分鐘才施展出第一個具威脅攻勢，惟中村祐人帶橫遠射只告斜出。21分鐘，鄭兆均殺入禁區疑被林樂勤踢跌，但球證沒有表示。2分鐘後，杜查祖利亞罰球直射省中人牆，他再補射卻被門將羅澔陽接實。

晉峰上半場與理文打成均勢，39分鐘費利浦薩個人硬闖入禁區頂起腳，省中人出底線；1分鐘後迪亞高開出角球，葉卓文伏兵遠柱起腳射斜，浪費大好機會。雙方半場互交白卷。

易邊後初段，「黃黑軍團」未能扳回太多形勢，荷西安祖乘角球攻勢攻門僅僅偏離目標。52分鐘晉峰迪亞高中路放冷箭，被袁皓俊沒收。理文及後換入王牌基華尼頓，意圖加強攻力。不過無論66分鐘鄭兆均邊路切入攻門，抑或70分鐘基華尼頓乘鄭璟昊頂漏抽射，還是未能射破羅澔陽的「十指關」。

理文為求法定時間晉級加快節奏，72分鐘亞哥斯達傳中，基華尼頓前柱批入，正當他步向慶祝之際，卻被球證判越位在先，慘食「詐胡」。89分鐘鄭兆均主理罰球，荷西安祖埋門再次被羅澔陽拒之門外。

正當「粉紅兵團」以為可以守到進入加時，荷西安祖補時6分鐘接應角球頂入「絕殺」，帶領理文法定時間淘汰晉峰，躋身「足總盃」4強。

晉峰今仗戰至最後一刻才失球落敗，賽後全隊球員皆垂頭步出球場。隊長鄭璟昊受訪時語帶哽咽，他指球隊因近來失球頻頻而感很大壓力，但他賽前跟隊友講球員應放下包袱踢，「阿井」亦喜見球隊今場「放開同理文搏命」，惟對臨尾失球導致出局感「唔抵」。

總教練何信賢則欣賞球員拚勁：「過去一周努力冇白費，希望佢哋知道自己有進步，奈何足球就係咁殘酷，佢哋做咗本份。」「何Sir」亦讚賞守將葉卓文今場表現，他希望更多球隊能重用本地年輕球員，給予機會讓他們發揮。

攻入致勝球的荷西安祖則形容今仗賽果是「Amazing」，但過程絕對是硬仗，對手的防守令己隊未能創造出太多攻門，幸好理文球員戰鬥到最後，並取得勝利。

理文主教練陳曉明形容，今場可謂球隊近期表現得差的一仗，一來歸因於對手表現出色；二來球隊目前正面對一些困難，包括洛迪古斯、金承龍等5至6位球員受傷、余煒廉帶傷上陣、鄭兆均下周進行膝部手術將長抖等。雖然發揮不理想，但樂見球隊收穫勝仗，希望球員陸續取回信心和比賽感覺。