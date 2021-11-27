主場戰績惡過鬼　阿仙奴反彈上盤好路

周六(27日)晚英超早場，阿仙奴主場迎戰「包尾大幡」紐卡素，有望擺脫慘敗陰霾重振雄風！擁有全英超最年輕正選陣容嘅「兵工廠」，近兩個月升勢明顯，尤其主場威力十足，一眾小將唔會因上場英超大敗而打擊信心，面對黑氣纏身嘅紐卡素，正好係反彈良機，阿仙奴讓到1球、球半照撐上盤。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

阿仙奴上仗作客利物浦慘吞4蛋，10場不敗走勢被終止，皆因對手「紅軍」實在太強。「兵工廠」輸波後繼續排第5位，球隊演出唔係太差，即使比數被拋開後仍堅持自己踢法，保持隊型同進攻戰術，一眾小將如伊美路維、森比盧干加、布卡約沙卡鬥心獲得讚揚。

上場交足學費，今仗返主場肯定要踢爭氣波；阿仙奴近期主場表現穩定，各項賽事近7仗主場錄得6勝1和，喺酋長球場嘅威力已成信心保證。此外，領隊阿迪達有意搵前主帥雲格重返阿仙奴提供協助，雖然暫時只係「煲冇米粥」，但呢個消息已令球員士氣更加高昂。

紐卡素雖獲沙特財團注資成為英超最富有球會，但球隊要捱到冬季轉會窗重開先至可以增兵改變現狀，佢哋今季仍然未嘗1勝排包尾；新帥艾迪侯域上任後即確診新冠肺炎，群龍無首之下，上仗面對賓福特只能踢成3比3。

仲未開齋喜鵲衰到暈

睇埋往績，「喜鵲」近年面對阿仙奴戰績慘淡，近6次聯賽碰頭都由阿仙奴獲勝，就算有祖爾韋洛克倒戈都惡唔出樣，今仗「兵工廠」贏面高，博佢贏超過1球，一於捧上盤。