足總盃　標準流浪為達標唔放過港會

周日（28日）「足總盃」頭場由標準流浪對港會，今季兩度對碰流浪同以3比2取勝，今仗「足總盃」首圈第3次交手，教練賴嘉輝揚言劍指勝利，朝球隊在這項賽事的目標進發：「今季我哋嘅目標定得高，希望能入到決賽。」（周日下午3時開賽）

上場「菁英盃」對晉峰，流浪收起盧均宜、巴辛等主力，今場勢精銳盡出務求晉級。不過他們接下來8日內要出戰3場賽事，「賴Sir」稱要在排兵布陣上多花心思，因應球員的狀態和疲勞程度調整，但強調3場都不會「用死」同一陣容。

新援林遼太上場表現一般，但賴嘉輝指仍對他投下信心一票：「我哋唔太擔心佢，只不過係狀態同信心唔夠，從練波上睇到佢能力唔錯。同埋佢都有兩、三個位可以踢，我哋都會睇吓有邊啲位置可以畀佢發揮，同增強信心。」

港會上場與香港U23賽和1比1，取得聯賽第一分，但主教練東尼咸美頓認為球隊發揮仍有進步空間：「有分落袋當然係好事，不過我哋製造咁好多機會都入唔到波，球員喺比賽中嘅決定，同門前把握力有待改善。」

今季兩次面對標準流浪，港會都僅敗對手，東尼咸美頓表示今場只要可以繼續將分差拉近，球隊有能力靠後勁取勝。主力守將霍斌仁，與攻擊手中村俊輔仍在養傷，今仗或需繼續倦勤。

港會相隔多年後再闖「足總盃」，惟陣中不少球員都是一次參與該項賽事，其中就包括麥美倫，但這位球隊中場仍對港會保持信心：「季初對我哋嚟講係比較困難，但隨住我哋慢慢進步，相信球隊戰績會有所提高。」