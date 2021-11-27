足總盃　東方龍獅挫香港U23輕鬆闖關

「足總盃」周六（28日）上演首圈爭奪，尾場東方龍獅於旺角大球場，面對香港U23。結果東方靠艾華頓梅開二度，以及巴杜姆和杜華利一對西班牙孖寶各入1球，以4比0輕取香港U23，殺入「足總盃」4強。

力爭衞冕的東方龍獅，今場繼續有巴杜姆擔任箭頭，與艾華頓負責攻堅，中場有林恩許傷愈復出擔正，與杜華利負責組織攻勢，胡晉銘亦復任正選，與馮慶燁搭檔鎮守後防；香港U23方面，18歲年輕門將顏翱天首次上陣，與黃浩然及周家樂組成防線組合，羅曉聰擔任正選，頂替因外借條款而避戰的黃威。

東方開局就佔據主動，7分鐘，茹子楠右路突破傳中，艾華頓禁區內接應破門，為東方先拔頭籌。3分鐘後，香港U23差點追平，羅曉聰開出角球，張俊軒門前撞射高出。落後的香港U23前場積極逼搶，但未能阻止東方龍獅輕鬆向前推進。

面對東方幾位攻擊手連番衝擊，香港U23很快又再失守，20分鐘杜華利中場斬個過頭波，張俊軒踢頂，巴杜姆門前輕鬆射入。35分鐘香港U23中場傳球失誤，林恩許大步推入禁區起腳，被及時回防的黃浩然飛剷解圍。42分鐘，顏翱天失誤將皮球交給禁區頂的東方中場杜華利，後者成功射入加盟東方的「開齋波」，完半場前為東方取得3比0領先優勢。

換邊後，東方率先換人，由米基爾入替。48分鐘，巴杜姆接應長傳，力壓陳潤潼勁射，被顏翱天擋出底線。3分鐘後，香港U23一度靠角球攻勢，門前混戰下將皮球送入網，但球證指有人侵犯門將葉鴻輝在先，入波無效。63分鐘米基爾右路傳中，林恩許頭槌攻門，被顏翱天飛身撲出。

東方其後收起杜華利和巴杜姆兩位入球功臣，由王力威和朱偉鈞入替；落後的香港U23亦作出多個調動，包括換入林智豐、畢頓及黃智康等多位後備，希望作最後衝刺，但成效不大之餘，後防再有甩漏。87分鐘，艾華頓把握香港U23傳球失誤，望定燙射遠柱得手，為東方「埋齋」。最終東方龍獅以4比0擊敗香港U23，順利闖入「足總盃」4強，將與同樣成功晉級的理文，爭奪決賽席位。