足總盃　傑志遇冠忠南區必有惡鬥

「足總盃」8強周日(28日)下午繼續上演，尾場傑志與冠忠南區於旺角大球場交鋒，雙方均屬爭標分子，為爭晉級邁向冠軍，今場必有一番惡鬥！（周日下午5時30分開賽）

傑志是「足總盃」6季盟主，上次奪冠是2018/19球季，「藍鳥」在決賽正是以2比0擊敗南區封王，今次於首圈交手，傑志當然想重溫舊夢。暫代主教練金東進（Kim）亦直言，球隊會為這項錦標而奮鬥。Kim指南區今季防守反擊能力比過往強，但傑志今仗不會因此改變踢法：「我哋會繼續踢進攻足球，但要考慮對手上場贏完東方龍獅，信心非常強，絕對需要提防。」陣容上，左閘丹尼作客理文一役因撞傷面部，上周二（23日）進行手術，預料需抖一段時間。

南區陣中有多名「頂得之人」，但司職中堅的朴俊炯表示傑志球員有能力應付︰「我哋都有高大球員，丹恩奴域、我、查理史葛等等，如果喺防守死球時保持集中，相信我哋今場唔會失波。」

冠忠南區展開「足總盃」之前，聯賽取得4連勝佳績，包括上場以1比0氣走勁敵東方龍獅，主教練列文認為上場勝仗對球隊意義重大：「上場波取勝，係畀一班球員知道南區有能力擊敗任何對手。」

上月初與傑志在「菁英盃」碰頭，南區吞下開季至今各項賽事首場敗仗，列文形容該場失利是球隊走勢的一個轉捩點：「我哋透過嗰場波，認識到球隊與其他對手嘅距離，同埋有邊方面需要改善。」他預計今場會遇上的挑戰會更大，同時揚言南區亦會為傑志造成不少麻煩。好消息是川瀨浩太和唐道碧兩名傷兵，近日已開始重投球隊操練，復出指日可待。

曾隨舊東家東方龍獅捧起對上一次「足總盃」冠軍的翟廷峯，對賽事絕不陌生，今場面對有丹恩奴域掛帥的奪冠熱門傑志，他提醒隊友切忌掉以輕心：「一畀丹恩攞到波就好易失波，所以我哋全場都要好專注，唔可以分心。」