足總盃　斬獲處子球　杜華利：助攻先係我職責

周六（28日）「足總盃」首圈尾場爭奪，衞冕東方龍獅於旺角大球場，以4比0輕鬆淘汰香港U23，躋身4強。比賽中貢獻1次助攻，兼射入個人加盟東方後首個入球的西班牙外援杜華利，可算是東方取勝的關鍵人物。這位曾經在西甲打滾多年的「狂牛」中場，賽後強調為隊友鋪橋搭路，才是自己的主要職責。

加盟球隊超過兩個月，今場正選上陣的杜華利，上半場把握香港U23後場失誤，終於斬獲遲來的「處子球」，這位31歲中場好手，亦不忘籍慶祝入球傳情：「女兒已經嚟咗睇我踢幾場波，想將入波獻畀佢同埋老婆，疫情下佢哋要離鄉別井都唔容易，呢個入波對我哋一家人嚟講都好有意義。」

對癡迷傳控球風的西班牙人而言，送出關鍵傳送，與斬獲入球同樣值得掌聲嘉許，對此杜華利表示：「要我揀助攻同入波邊樣感覺更好，就好似要揀究竟鍾意爸爸定係媽媽多啲，一樣咁困難。」在今場比賽取得入球之前，杜華利就曾造就同鄉巴杜姆攻入1球，他直言對自己表現感到滿意：「射入加盟東方後嘅第一球好緊要，但比起入波，助攻先係我嘅主要職責，今日自己貢獻一傳一射，可以幫到球隊係好開心。」