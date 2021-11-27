香港劍擊公開賽亞博開打　江旻憓盼重返世界第一

香港公開劍擊錦標賽今日（27日）起一連兩日在亞洲國際博物館舉行，是繼2017年亞錦賽後，再有劍擊賽事選址亞博。香港重劍一姐江旻憓（Vivian）一路過關斬將闖進決賽，以15：12力壓隊友連翊希封后。她期望重返世界第1的寶座，並突破上屆世錦賽銅牌的成績。

香港公開賽闊別兩年，移師亞博回歸，除了公開組和高級組，特設14歲以下花劍、重劍及佩劍賽事，總獎金也翻倍至10萬港元，是近來最大規模的本地劍擊賽事。男、女子重劍項目是日率先上演，勇闖東京奧運8強，兼奪得全運銅牌的「微笑劍后」江旻憓，接連擊敗關爾敏、何迪琳和黎曉瞳，闖進決賽，面對另一奧運和全運代表連翊希，在一度落後2：5的情況下，以15：12反勝封后，為新季注入強心針。

受傷患影響，這是Vivian近3年來首次參加本地賽，她難掩興奮：「很開心見到一班14歲以下的小朋友，很可愛，讓我回憶起打劍初心，也給我動力做個好榜樣。」Vivian曾出戰2017年亞博舉行的亞錦賽，當時以一劍之差不敵南韓的康映美，屈居亞軍，她笑言已「克服陰影」，又指膝傷已經復原：「其實（右膝）十字韌帶一早好了，但後來又弄傷了半月板，現在終於完全康復，是最感恩、最幸福的事。」重劍隊將於1月底遠赴多哈，展開一連串的比賽和集訓，她期望爭取佳績，重登世界一姐寶座，並突破2019年世錦賽銅牌的成績。

男重方面，本地排名前4的方凱申、吳浩天、何瑋桁和黎家俊中，僅得方凱申闖進4強，站上主劍道。這個28歲的劍手，先以15：11擊敗周澤軒，再以15：4力壓沈豊軒封王。他表示受賽事規模影響，心情緊張，發揮失準，「10分滿分只給自己6分」，但有助適應新季國際賽：「我告訴自己，如果少少壓力都受不了，就別出去比賽了，算是一個鍛鍊。」