李慧詩以女性領袖身份 鼓勵屋邨青少年追夢

有「牛下女車神」稱號的香港單車代表李慧詩，今日（27號）應凝動香港體育基金邀請，以女性領袖身份出席《邨JUMP!》屋邨籃球聯賽及訓練計劃宣傳活動，為過百名青年人舉行分享會。自少在屋邨長大的她就年青人追夢、女性賦權、如何面對逆境等論題擔任分享嘉賓，並鼓勵一眾公共屋邨的青少年學習球場內外打出精彩逆境波。李慧詩更向他們展示其東京奧運獎牌以及彩虹戰衣，以示鼓勵！

兩屆奧運銅牌得主李慧詩表示：「坦言面對逆境及壓力，是個終身學習的過程。希望大家可以轉化球場上學到的體育精神，如我如何在單車上咬緊牙關衝線的毅力，應用到學業及生活上。」 她亦寄語青年人要像牛般勤力、四肢腳踏實地。而且它們是群體生活，互相扶持，必須學會尊重團隊。

來自模範邨模範天狼隊的周卓瑩和李綽珊同學近距離看到李慧詩的東京奧運銅牌和彩虹戰衣表示激動：「希望有一日上場時穿上球衣，也能效法她穿上彩虹戰衣般冷靜。」

「邨」向未來分享會是《邨JUMP!》九個月的籃球聯賽及訓練計劃的學習經歷活動之一。除籃球訓練及比賽外，為了協助同學探索潛能及職涯規劃，本年度更加入不同「師友計劃」部分，學生需要參加職業、科技、體育及藝術四個範疇的活動。

第三屆得到各界企業同善長支持，由第一屆八條屋邨新增到四十支球隊，其中包括四隊女子隊，遍佈全港十四個地區，惠及七百名屋邨青年人。計劃會繼續夥拍甲一球隊建龍飛馬，由籃球名將香振強擔任培訓總監。女子隊則由香港女子籃球隊隊長卓婷率領教練團執教，為屋邨青年提供專業、高水平嘅籃球訓練。計劃已經由九月展開。詳情可到官方網頁： www.welldunk.org