阿仙奴刮青春風暴　兩蛋劏「鵲」

周六晚（27日）英超頭場，阿仙奴憑兩位小將布卡約沙卡同加比爾馬天尼利各省1粒，喺主場以2:0擊敗「喜鵲」紐卡素，近10場聯賽贏7仗，繼續刮起青春風暴，相反紐卡素仲未開齋，護級之路更加困難。

雖然紐卡素有確診新冠肺炎嘅新帥艾迪侯域好番，今仗復出首次親自督師，但阿仙奴藉地利一開波即搶攻，先有布卡約沙卡接應長傳射斜，跟住有代替拿卡錫迪擔正嘅馬田奧迪加特妙射罰球，畀客軍門將杜巴夫卡僅僅救出。之後紐卡素有零星反撲，舒維爾於禁區外放冷箭，阿仙奴門將蘭斯達爾撲到再中楣，抹一把汗，完半場前阿仙奴中場伊美路維頭槌近頂，畀杜巴夫卡撲出不遠，奧巴美揚近門執雞竟然中柱，認真嘥料。

易邊後阿仙奴繼續狂攻，56分鐘紐奴泰華利斯妙傳，布卡約沙卡於左路窄位射遠柱破網，雖然呢位入波功臣拉傷被迫退下火線，但入替佢嘅加比爾馬天尼利，於66分鐘喺右路入楔，趁杜巴夫卡出迎快腳一「逗」成2比0，亦係佢今季開齋波，最終阿仙奴淨勝2球，近10仗聯賽取得7勝2和僅1敗，未有因上仗慘吞利物浦4蛋而失去信心，伊美路維、布卡約沙卡、馬田奧迪加特及加比爾馬天尼利等新仔，愈踢愈有信心，帶領球隊力爭前4。紐卡素今季踢咗13輪都只得6和7負，係今季英超唯一未開齋球隊，仲要場場有失波，繼續排包尾，艾迪侯域真係要再諗吓計。