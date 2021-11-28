蘭歷克身懷絕技　有辦法幫曼聯簽夏蘭特

曼聯力邀蘭歷克擔任看守領隊，除咗希望呢位德國名帥提升球隊成績之外，原來仲有另一項重要任務，就係想佢重演2年前為薩爾斯堡簽入艾寧夏蘭特一幕，協助紅魔鬼明夏收購呢位21歲挪威神鋒。若然成事，蘭歷克甚至有機會坐正領隊一職，下季繼續執教曼聯。

日前突然爆出蘭歷克答應接受擔任曼聯看守領隊一職，執教至今季結束，英國《太陽報》爆料指63歲嘅蘭歷克近年主要從事管理工作，比較少教波，包括現時擔任莫斯科火車頭嘅體育及發展主管，但曼聯仍然邀請佢執教，其中一個主因係睇中佢同艾寧夏蘭特嘅「特殊關係」，蘭歷克擔任薩爾斯堡足球總監期間，一手促成呢支奧地利球隊簽入艾寧夏蘭特，呢位射手自此光芒四射，為薩爾斯堡上陣27場入29球，轉投德甲球隊多蒙特後，繼續有神勇演出，已經成為皇馬、曼城、利物浦、車路士等各大球會爭奪目標。

艾寧夏蘭特同多蒙特嘅合約有「買斷條款」，其他球會可於明夏用6,400萬鎊買斷佢，各大豪門都出得起呢筆錢，曼聯要突圍而出，就必須加入其他招數搶人，搵來蘭歷克領軍，一方面希望改善球隊表現，另一方面亦可以幫手簽夏蘭特，簡直係一舉兩得。

據悉，曼聯向蘭歷克開出800萬鎊薪酬，比佢現時人工多一倍，預料短期內就會簽約，最快可於香港時間周五(12日3日)凌晨領軍出戰英超主場對阿仙奴。

另外，有傳如果蘭歷克教波成績好，甚至幫曼聯簽入夏蘭特，會方唔排除下季繼續由佢領軍，蘭歷克絕對有動力協助紅魔鬼重上顛峰。