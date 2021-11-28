迪比有大將之風 讓畀古天奴主射12碼

周日(28日)凌晨西甲，巴塞隆拿作客以3比1擊敗維拉利爾，沙維執教之後，取得西甲2連勝。今場踢到補時出現令人感動一幕，巴塞獲得12碼，「首席劊子手」迪比大方讓出主射權畀事業陷入低谷嘅菲臘比古天奴建功，顯示球隊非常團結。

巴塞隆拿今場創造大量攻勢，包括20歲小將艾薩索利頭槌攻門，被門將魯利撲到再中楣彈出，另1位新星加維勁射中柱唔入，雙方上半場互交白卷。

不過，換邊後僅3分鐘，巴塞就入波，迪比起腳，維拉利爾門將魯利接波甩手，法蘭基迪莊補射入空門，維拉利爾靠後備上陣嘅卓禾斯射入扳平。

眼見雙方將打和之際，踢到88分鐘，迪比把握對手解圍失誤，殺入禁區再扭過門將魯利，窄角度射入空門。

去到補時，菲臘比古天奴博到12碼，一直負責主射12碼嘅迪比決定讓畀呢位巴西國腳操刀，古天奴一射入網，亦係佢繼10月對華倫西亞之後，今季第2個入球。賽後沙維表示，對於迪比「讓射」感到驚喜，認為球隊已經變成一個大家庭。

值得一提，維拉利爾教練艾美利非常不滿球證今場執法水平，包括法蘭基迪莊嘅入球原本被判無效，但經VAR檢視後，改判有效，同埋巴塞中堅碧基禁區內犯手球，冇吹罰12碼。

完場之後，艾美利更加同沙維發生爭吵，好彩兩人冷靜之後握手言和。