老兵不死！40歲波爾闖4強時隔10年再攞牌

老兵不死！40歲的德國乒乓球名將波爾在美國休斯敦舉行的世乒賽，以4比2力挫美國新星賈哈（Kanak JHA），勇闖男單4強追平個人單打最佳成績，這也是波爾時隔10年再登上世錦賽男單頒獎台。

生涯第18涯次征戰世錦賽的波爾，再用實力証明「老鬼」仍有競爭能力，他過關斬將躋身8強後，面對美國印度裔的新星賈哈，二人打得緊湊，特別是第三局打到10比10平手，波爾把握機會連取兩分取得關鍵一局，最終以4比2獲勝，自2011年後再次打入世乒賽4強；由於賽事不設銅牌戰，即這位德國老將肯定可在自己職業生涯多添一面世錦賽獎牌。

「乒乓球實在令人瘋狂，我不知道應該幾時要離開，那種感覺應該不好受，但我會爭取做好自己。」波爾賽後相當興奮，而他下一仗將面對瑞典的摩格特（Truls MOREGARD）爭逐決賽席位。

至於另一位老將58歲的「乒乓大媽」倪夏蓮，在女雙項目為盧森堡鎖定獎牌，她與維特合作以直落3比0擊敗印度組合，躋身4強，這將是她時隔36年後再登世乒賽頒獎台，她於83年曾奪得過世乒混雙金牌及女雙銅牌，並在1985年獲女雙金牌;她們將與中國的孫穎莎/王曼昱爭入決賽。

中美混雙闖入4強 美國隊歷史踏上頒獎台

至於適逢中美「乒乓外交」50周年紀念，在混雙配對的中美組合林高達與張安愈戰愈勇，以3比1力挫實力不俗的法國組合，躋身4強鎖定獎牌，這也是自1959年以來，美國隊首次踏上世乒賽頒獎台，而他們將與實力強橫的日本組合張本智和／早田希娜爭逐決賽資格。