祖記大鑊了　涉嫌造假數面臨被扣分

祖雲達斯近期黑氣纏身，繼上周中歐聯慘吞車路士4蛋之後，周日(28日)凌晨意甲再遭打擊，主場0比1不敵阿特蘭大，最大鑊係祖記涉嫌造假數，被意大利當局立案調查，一旦罪成，可能會被罰款或者扣聯賽積分。

意大利傳媒指當局近幾個星期開始調查意甲數十宗可疑轉會個案，祖雲達斯亦牽涉其中，執法人員去到祖記位於都靈同米蘭嘅辦事處調查，並翻查過去3年財政紀錄，檢察官認為祖記有可能存在違規轉會操作，球會會長安迪亞阿尼利、副會長尼維特及部份前高層涉嫌開出虛假發票，涉及5,000萬歐元款項，祖記仲涉嫌冇交出薪酬相關文件，恐怕有排煩。祖雲達斯會方發表聲明，堅稱冇違法，並會配合當局調查工作。

未知祖雲達斯是否受事件影響，周日(28日)凌晨意甲出現失誤，被阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達踢刀射入，輸0比1，仲有主將費達歷高基艾沙受傷，將缺周中聯賽作客對沙蘭力坦拿。

另1場意甲，國際米蘭憑查漢奴古入波，加上拿達路馬天尼斯補時射入12碼，作客以2比0擊敗威尼斯。