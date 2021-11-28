哥大師智鬥莫天才　好睇過戲

周日(28日)英超前列之戰，曼城主場惡鬥韋斯咸，曼城有中場奇雲迪布尼同基亞利殊缺陣，領隊哥迪奧拿中場輪換選擇減少，韋斯咸今季大熟大勇，面對勁旅不落下風，而且近4次對曼城，全開3球或以下，今場宜向中位數3.5球嘅入球細埋手。(Now 621周日晚10時直播)

曼城上周中歐聯主場鬥巴黎聖日耳門，喺奇雲迪布尼確診、基亞利殊同費倫托利斯受傷缺陣下，藉後備上陣嘅加比爾捷西斯1傳1射，反勝2比1，雖然哥帥嘅無鋒陣運作純熟，但中前場始終欠缺球員作輪換，不論陣式同戰術變化減少，韋斯咸領隊莫耶斯可作針對性部署。

兩軍近年交手，「錘仔幫」都以紀律性防守同曼城周旋，包括今年10月尾英聯盃16強，雙方互交白卷，韋斯咸射贏12碼淘汰「藍月亮」，連同呢場在內，兩軍近4次交手全開3球或以下。依家韋斯咸同曼城只有3分差距，球隊自2019年由莫耶斯接手後愈趨成熟，預計曼城亦唔敢輕舉妄動，今場捧入球細。

直播表

周日7:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 熱拿亞

Now 638

周日8:00pm 法甲 聖伊天 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日9:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 利雲特

Now 632

周日10:00pm 英超 曼城 Vs 韋斯咸

Now 621

周日10:00pm英超 般尼 Vs 熱刺

Now 622

周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 屈福特

Now 623

周日10:00pm 英超 賓福特 Vs 愛華頓

Now 624

周日10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日10:00pm 法甲 摩納哥 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日11:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一凌晨零時 法甲 蒙彼利埃 Vs 里昂

Now 639

周一0:30am 英超 車路士 Vs 曼聯

Now 621、 611

周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 拖連奴

Now 638

周一1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 馬德里體育會

Now 632

周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs 拉素

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 特魯瓦

Now 639

周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 西維爾

Now 632、611

周一6:30am 美職 費城聯 Vs 拿舒維爾

Now 638