梅菲言論繼續發酵　奧蘇：唔鍾意搵份工囉

全英桌球賽打得激烈，場外對梅菲發表「業餘球員不應參與職業賽」的言論亦議論紛紛，「火箭」奧蘇里雲周六（27日）昂然闖入32強後更嘲諷梅菲「唔喜歡，就去搵份工！」

奧蘇里雲面對羅比威廉斯頻頻「起迫」，雖然沒有交出「破百」，但轟出5cue50+，最終以6比2輕鬆躋身第3圈。對於日前梅菲爆冷首圈出局後抱怨業餘球員允許參加職業賽的言論，奧蘇的回應相當尖酸:「如果他們不喜歡，最理想可以去找一份工作。」

這位6屆世界冠軍續稱：「他要保持冷靜，亦要學懂適應，大家無聽過我有這樣說過，因為我當這是一個嗜好，但當你重視某樣東西，那就會被傷害。」梅菲的言論在球圈激起千層浪，「一哥」沙比、威廉斯及羅拔臣三位世界冠軍都撐，奧蘇有自己睇波，而「白旋風」韋德及麥文紐斯都反對這個言論，「這是85%的錯！，雖然斯佳輝是沒有壓力，但有13年前梅菲贏過這個比賽，他是頂級球員，他背部有問題，但沒有徹底解決，這是輸波的其中一個原因。」麥文紐斯再強調梅菲曾經追到5比5，只是自己處理不好而導至落敗。

有「魔術師」之稱的梅菲在首圈不敵中國無名小卒、剛在今年Q-School排名第5的業餘球手斯佳輝，他在賽後接受訪問時曾表示:「業餘球員不應出戰職業賽，業餘球員亳無壓力，職業球員需要養家搵食，承擔很大壓力，這是不公平，也是錯誤。」

這個評論一出，世界桌球巡迴賽（WST）即對梅菲的言論發出聲明並批評言語失當，聲明中表示業餘球員同樣有付出，同樣值得尊重。

雖然事件已經過了兩天，但球圈仍然圍着這個話題，梅菲最近接受BBC訪問時對斯佳輝道歉，但強調仍堅持自己的觀點：「如果能夠回到過去，我可能不會講這番話，因為我剛輸了給斯佳輝，我令他的勝利黯然失色，我對此表示遺憾，並想對他道歉。」

不過，即使他道歉也堅持自己的立場，「我堅持我的觀點，我認為不應該容許業餘球員出戰職業賽。」