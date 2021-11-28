【有片】曼聯棄將致命犯錯　益咗彭美拉斯捧自由盃

周日(28日)凌晨舉行嘅南美自由盃決賽，2支巴西球隊交鋒，法林明高嘅曼聯借將安達斯彭利拿喺加時犯下「謝拉特式跣腳」，被彭美拉斯前鋒迪華臣單刀射入致勝1球，贏2比1奪得冠軍，兼獲得世冠盃入場券。

開賽5分鐘，彭美拉斯就由拉菲爾維加射入打開紀錄，換邊之後，法林明高靠曾經效力國際米蘭嘅加比爾巴保沙窄角度射入扳平，法定時間90分鐘打和1比1，需要加時。

加時僅5分鐘，兩位前英超球員成為主角，大衞雷斯傳後畀安達斯彭利拿，佢喺後場想傳波畀門將，但卻控波甩腳，繼而失去平衡跌倒，被迪華臣搶到，單刀射入。彭美拉斯憑對手「送禮」，第3次捧自由盃冠軍。

安達斯彭利拿今年8月被曼聯外借去法林明高，原本想爭取更多上陣機會，希望入選巴西國家隊踢明年世界盃，但經過今場波之後，恐怕佢嘅世界盃美夢應該都會玩完。

彭美拉斯奪得自由盃冠軍後，7支世冠盃參賽球隊亦全部誕生，今屆賽事將於明年初喺阿聯酋舉行，彭美拉斯同歐聯冠軍車路士直接入4強，有望決賽交鋒。