紅魔立立亂有排執　車仔踩油搶W

周一(29日)凌晨英超重頭戲，榜首車路士主場迎戰曼聯，車路士經過德國名帥杜曹改造後，踢法攻守兼備，近6場聯賽5勝1和，甚具冠軍相，趁主場之利必踩油乘勝追擊。「紅魔鬼」領隊蘇斯克查剛剛落鑊，內部立立亂下暫時繼續由助教卡域克帶隊，點睇都唔係杜曹手腳，一於熱捧車路士主勝。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

車路士領隊杜曹建立嘅3421陣式，發揮整體戰最強威力，即使射手盧卡古養傷，攻力仍然有增無減，上場英超作客大勝李斯特城3比0，其中兩個入球來自後衞魯迪格及防中尼高路簡迪，而剛周中歐聯大炒祖雲達斯4比0，就分別由4位球員建功，「敗家仔」迪姆華拿復出都有波入，可見佢哋進攻點多到數唔晒，令對手防不勝防。除進攻出色，車路士防守亦勁穩陣，今季聯賽只失4球冠絕英超，等閒之輩難以攻入車仔大門。

曼聯防守脆弱不堪

論球員質素曼聯其實唔輸蝕，可惜欠缺一套有效戰術，往往靠球員個人能力，搞到成績不濟。同車仔唔同，「紅魔鬼」防線極度鬆散，就算門將迪基亞幾好身手都無補於事，上場對住屈福特都要失4粒，今季12場聯賽已失21球，加上中堅哈利馬古尼停賽，華拉尼及勞基梳爾有傷，令後防雪上加霜。雖然上場歐聯擊敗維拉利爾提早出線，但佢哋踢英超水準遠不及歐聯，近5場聯賽輸4場，今場隨時打回原形。