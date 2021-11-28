足總盃　南美孖寶發威　標準流浪擒港會晉級

「足總盃」8強周日（28日）繼續上演，標準流浪於青衣運動場與港會交手。兩軍今季兩次作戰流浪均獲勝，今仗他們繼續做「港會剋星」，憑盧均宜、劉智樂入球，以及巴辛梅開二度，以4比0橫掃港會晉級，季內「3殺」對手。

雙方今季各項賽事交鋒過兩次，流浪同以3比2擊敗港會；今仗「足總盃」狹路相逢，流浪續以「南美孖寶」巴辛和祖連奴攻堅；港會邊廂，里奧領銜鋒線，費查把守最後一關，惟他們今仗並無放置後備門將。

流浪上場對晉峰讓主力輪休，今仗「09」梁興傑、盧均宜等均重回正選，前者9分鐘先有一次表演機會，港會安高沙交出直線，麥美倫射門被「09」輕鬆接實。

流浪今季矢志殺入決賽，14分鐘姚浩明邊路突破傳中，盧均宜後上勁射，皮球擊中門楣再反彈門將入網，流浪早段靠這個含幸運成份的入球領先。

8分鐘後，祖連奴接應長傳再爆底交橫，巴辛門前撞入，流浪22分鐘憑「南美孖寶」合作再下一城。半場前祖連奴嘗試複製第2球入球套路出波，不過今次巴辛的抽射卻偏離門框，流浪半場領先兩球。

港會易邊之後扳回不少形勢，麥美倫傳中，安高沙禁區內無人看管下施頂，但竟然不中目標；這對組合隨後再次配合，安高沙半射半傳省中楣，麥美倫補射被劉學銘護空門，羅賓士高頭槌攻門再被梁興傑飛身救出底線。

流浪隊長林嘉緯56分鐘罰球直射，門將費查落地快撲走。落後的港會其後變陣，換入前場球員莊馬仕和美菲何利，卻未能扭轉出局的命運。75分鐘，巴辛再次接應祖連奴助攻射成3比0，並協助流浪鎖定勝局。

末段後備入替的劉智樂，接應巴辛傳球射入錦上添花，最終標準流浪在「足總盃」8強以4比0大勝港會，並在今季第3度擊敗對手，進身4強。