足總盃　鬥足120分鐘！傑志反勝冠忠南區

「足總盃」周日（28日）壓軸大戰，傑志於旺角大球場與冠忠南區鬥足120分鐘。結果上半場一度落後的「藍鳥」，憑丹恩奴域法定時間後段射入「世界波」，將比賽送入加時階段，再靠艾力士攻入奠勝一球，最終以2比1反勝對手，殺入4強。

傑志今仗強陣出擊，丹恩奴域、基爾頓及巴爾拿等「亞冠盃」主力齊齊擔正，陳晉一復任正選，頂替養傷的丹尼，保羅繼續把守最後一關；南區亦派出一貫正選陣容應戰，杜度及盧斯安奴組成中堅組合，倒戈的鄭展龍及鞠盈智坐鎮中場，為夏志明及史提芬彭利拿提供彈藥。

開局兩隊爭奪激烈，入局後互有攻守。7分鐘，羅拔圖接應長傳頭槌二傳，潘沛軒門前撞射僅僅斜出。11分鐘，積施利落底傳中，夏志明撞射被保羅撲出不遠，傑志借將鄭展龍衝前頭槌補中，為南區率先打開激紀錄。4分鐘後，南區傳個過頭波，朴俊炯在「子彈」夏志明緊逼下回傳保羅不到位，差少少擺烏龍。

兩軍於中場逼搶越演越烈，一度引發雙方球員爭執，為比賽增添不少火藥味。35分鐘，傑志前場罰球機會，陳晉一直射，被伍瑋謙飛身托走。及後潘沛軒右路的半傳半射，又再讓伍瑋謙有表現機會飛撲出底線，幫助南區以1比0領先優勢完半場。

換邊後，傑志率先換入前南區中場陳肇鈞。靠反擊「搵食」的南區採取主動，55分鐘，史提芬彭利拿沿左路推入禁區射門，皮球被杜馬思擋到後，疑似再省到禁區內朴俊炯的手，但球證沒有示意。3分鐘後「肥彭」再接再厲，接應長傳後推過棄關出迎的保羅，卻在無人看管下面對空門射失。

其後傑志再作出換調動， 由艾力士及趙聡悟入替，「藍鳥」亦對南區形成圍攻之勢。79分鐘，丹恩奴域接應基爾頓傳送，射門高出錯失良機。但這位全場機會不多的黑山射手，沒有就此洩氣，82分鐘，丹恩左路K角位窩利抽射，皮球直飛入死角，為傑志比賽後段扳平，雙方需要進入加時。

傑志加時3分鐘就找到反超比數的入球，後備入替的艾力士接基爾頓傳送，一個靚轉身殺入禁區射破伍瑋謙十字關。南區在加時下半場，換入陳凱柏及唐道碧，希望作最後反撲，23分鐘，史提芬彭利拿接應角球頭槌攻門，被保羅一抱入懷。最終傑志將2比1領先優勢保持到完場，成功擊敗冠忠南區，4強將與標準流浪爭入決賽。