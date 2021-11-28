王康傑成「三料」冠軍 劍指明年亞運

經過六星期連場激戰後，香港中華游樂會全港網球公開賽周日（28日）圓滿結束。今年參賽人次較去年多約一成，共有 1,814 人次參與逾 1,300 場賽事。男、女單打分別由王康傑及祁欣桐稱王封后；男雙冠軍由王康傑和黃俊鏗奪得，女雙冠軍則是張玲和佘俊穎。今年重返職業球壇的王康傑成功包攬男單、男雙及混雙三項賽事，成為「三料」冠軍。

今日進行的男子單打公開錦標賽有王康傑決戰黃俊鏗，他們二人先在昨日的男子雙打公開錦標賽合作以盤數2比0奪冠，今日則互相競爭男單冠軍寶座。二人在男單決賽鬥得難分難解，黃俊鏗以強勁的擊球力壓對手，以7比5取得首盤優勝。王康傑沉着應戰，以守代攻，連環反擊對手攻勢，以6比3追回一盤。

第三盤打至刁時才決出勝負，王康傑憑着敏捷的反應和動作，再下一城奪冠。王康傑賽後表示：「好開心在 CRC OPEN 獲得冠軍，今次的經驗將有助備戰明年亞運。」

緊接進行的還有女子雙打公開錦標賽，戰況同樣激烈。由張玲和佘俊穎組成的隊伍最終勇奪冠軍，擊敗對手謝善瑜和張紀柔。冠軍大熱「佘張配」憑着精準

的擊球落點及網前的快速截擊壓制對手，合拍的二人最後憑着局數 6比2、6比3 連取兩盤勇奪女雙冠軍。

女單公開錦標賽結果周六亦已出爐。女單冠軍寶座由祁欣桐奪得，她在首盤先輸對手李旻慧 5比7，終連續兩盤以局數 6比4 的成績反勝，在今年封后。

今屆賽事，香港中華游樂會再次與兩間慈善機構攜手合作，繼續發放正能量，在決賽週內但凡有主裁判執法之賽事，球員每開出一球 ACE，香港中華游樂會便捐出250港元。今年賽事共錄得159 球 ACE，合共籌得港幣39,750 元。款項分別會透過九龍樂善堂和愛心聖誕大行動，為弱勢社群購買防疫用品，以及透過香港中華游樂會設施，籌辦有益身心的體育活動。