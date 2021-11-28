張家朗奧運後首戰封王　勝利女神紋上身

香港公開劍擊錦標賽今日（28日）在亞洲國際博覽館落幕。「劍神」張家朗摘下東京奧運金牌後，首度出擊，以15：4力壓蔡俊彥封王。他秀出手臂上勝利女神的新紋身，稱新季會嘗試衝擊世界第1的寶座，及力爭世錦賽獎牌。

港隊會根據世界和本地排名，選出明年杭州亞運參賽名單，故一眾奧運、全運代表均有參賽。奧運男花個人金牌得主張家朗，在備戰全運期間弄傷左膝，休養兩個月復出，在4強以15：10反勝師弟吳諾弘。世界排名12位的蔡俊彥，則在另一場準決賽以15：8力壓「花美男」崔浩然，報回上月公開賽一箭之仇，與張家朗上演本地頭2的對決。決賽初段，張家朗已奠定優勢，領先8：4時，更憑著多次防守反擊，連取7分，以15：4大熱封王。

金牌「劍神」出鞘，吸引大批年輕劍手圍觀，張家朗笑稱「很開心再在香港比賽」，但在「鋤強扶弱」的氣氛下，頗感壓力：「特別是第一場（32強），可能因為對手年輕，好像全部人都幫他打氣，只能慢慢習慣、過濾，別被影響情緒。」

男花隊下月中飛往巴黎，展開一連串的國際賽和集訓，他稱這次經驗有利備戰：「我奧運後未曾比賽，教練也說要適應比賽節奏。今日有兩場比賽都是落後，然後反勝，給我機會學習在壓力下分析錯誤。」目前世界排名第4的張家朗，期望在新季衝擊世界第1，及力爭世錦賽獎牌。他又秀出手臂上的新紋身——奧運金牌的勝利女神圖案，稱是奪牌後，家人給他的「小獎勵」。

女花方面，鄭曉為以15：10擊敗符妤名封后。男、女子佩劍分別由何思朗和歐倩瑩奪冠。