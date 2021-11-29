大風雪冇有怕　曼城靠老將扑「錘」

周日晚（28日）英超前列大戰，曼城喺漫天風雪之下，憑老將根度簡同費蘭甸奴各建一功，喺主場以2:1擊敗「錘仔幫」韋斯咸，各項賽事5連勝，弗到漏油。

由於英格蘭刮起大風雪，同時間舉行嘅般尼對熱刺開波前宣布臨時取消，不過今仗曼城對韋斯咸則如期上演。曼城一開波即搶攻，先有後衞基爾獲加同拿樸迪腳踢頭頂唔入，之後馬列斯接應史達寧妙傳破網，可惜越位在先慘食詐胡，呢位阿爾及利亞中場並冇洩氣，佢喺33分鐘右路橫傳，衝前嘅史達寧踢漏，好彩仲有老將根度簡執死雞補中，打破僵局。雖然風雪愈落愈大，但未有阻礙曼城如潮攻勢，完半場前加比爾捷西斯窄位狂抽，畀賓賓臣護空門救出，曼城只能拎住1粒返入更衣室。

半場期間工作人員全力剷雪，令白濛濛嘅球場見番綠草，下半場韋斯咸未見起色，史達寧靚 交畀加比爾捷西斯，佢趁客軍門將法比安斯基出迎時笠射，今次輪到艾朗加斯威爾瞓身護空門解圍，仲撞到條腰「癱癱腰」，完場前後曼城仲有後備老將費蘭甸奴整多粒，雖然韋斯咸靠蘭仙尼追番球，但曼城最終仍勝2:1，連同歐聯在內連贏5場，重拾霸氣。