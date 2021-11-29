曼聯守和車仔C朗淪後備　傳蘭歷克遙控領軍

周一(29日)凌晨英超矚目大戰，曼聯作客車路士喺全場處於劣勢下，成功守和1比1搶番1分。今場比賽最大話題，係葡萄牙球星C朗拿度意外淪為後備，有傳聞指即將上任嘅德國教頭蘭歷克，今場已經開始遙控球隊操作，令球迷擔心唔擅長逼搶踢法嘅C朗，喺曼聯新時代入面做後備可能會成為常態。

英國傳媒廣泛報道，蘭歷克同曼聯已經達成協議，只等莫斯科火車頭發出文件就可落實，今場將會係卡域克最後一次帶領曼聯出賽。但係同上周中歐聯相比，卡域克今場作出大膽變動，今季長居正選嘅C朗突然被貶後備，前線由拉舒福特同查頓辛祖掛帥，中場盡遣3個防守中場，希望透過逼搶同防守搶分。

曼聯嘅如意算盤亦順利打響，上半場靠迪基亞神勇演出保住不失，去到50分鐘更透過一次大腳解圍拎到意外收穫，車路士最後防守球員佐真奴喺中圈控甩，查頓辛祖搶到後長驅直進單刀射入。曼聯64分鐘派C朗入替查頓辛祖，點知5分鐘後雲比沙卡即輸12碼，佐真奴操刀入波將功贖罪，最終兩隊1比1握手言和。

C朗突然被貶後備係今場熱話，因為「準領隊」蘭歷克崇尚嘅Gegenpressing逼搶踢法，明顯唔係C朗嘅風格，唔少評論都好奇蘭歷克同C朗點樣共存。英國《每日郵報》報道，有傳聞指曼聯今場排陣係由蘭歷克安排，甚至傳出蘭歷克喺比賽期間透露電話同總監費查聯繫，對比賽戰術作出遙控。

曼聯名宿加利尼維利亦喺twitter表示：「好多人批評卡域克收起C朗，但我覺得係新領隊嘅安排，今場嘅風格同卡域克首仗有非常巨大嘅轉變。」卡域克賽後否認蘭歷克遙控嘅說法，對於棄用C朗佢就話：「C朗可能係曼聯最響亮嘅名字，但呢個決定純粹係作戰計劃，我同C朗有過好好嘅對話，佢嘅反應都好好。」不過，C朗嘅肢體語言就唔似「好好」，完場後C朗未有同任何車路士球員握手，第1時間就嬲爆爆咁直接返更衣室。