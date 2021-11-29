外流港將　港產小將東歐聯賽上陣：希望爭正選

上周外流港將中，勞烈斯與梁諾恆均分別為所屬球隊上陣，惟不約而同告失分；另一邊廂，遠在塞爾維亞次級聯賽征戰的香港右閘郭崇毅（Enson），則為FK Timok上演「地標戰」，成為史上首位在塞國聯賽上陣的香港球員。

中甲梅州賽區，上周四（25日）浙江隊對近期爆欠薪醜聞的貴州隊。雖然港將梁諾恆、馬殊基維爾等主力齊齊擔正，但全場僅與對手打和0比0。浙江以62分處於第3位，仍有機會爭奪直接升班權。

同日，江西北大門在成都賽區，對包尾大幡新疆天山雪豹，港將羅素正選上場，基本上已護級成功的江西，今仗可謂無欲無求，仍以1比0小勝；周日（28日）江西與淄博蹴鞠交手，惟全場雙方互無紀錄，悶和0比0。而上周五（26日）中甲榜首之師梅州客家主場鬥成都蓉城，勞烈斯踢足全場，但雙方鬥足90分鐘都未能產生入球，全場互交白卷，各得1分。

歐州邊廂，今夏登陸塞爾維亞甲組聯賽的22歲香港球員郭崇毅，周六（27日）終於首次為所屬球隊FK Timok上陣，於比賽末段後備入替，助球隊以2比0擊敗FK Buducnost Dobanovci，取得13仗以來首場勝仗。Enson接受本報訪問時表示，換入前教練指示他要專注防守，他亦頗感緊張：「80幾分鐘換入，當時贏緊1比0，跟住入到2比0後就鬆一口氣。覺得自己表現OK，可以繼續進步，始終掂波機會唔多。」他又指，當地訓練比香港更高強度，他自己亦善用球隊私家訓練場經常加操，希望未來可獲得更多出場機會：「每次訓練都畀足100%，畀教練睇我想踢，同有能力踢，希望下半季踢多啲同可以爭到正選。」